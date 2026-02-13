KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen
KRC Genk heeft een lastige verplaatsing tot een goed einde gebracht. De Limburgers wonnen met 2-3 bij KV Mechelen en pakken zo negen op negen, net voor de topper tegen Standard en de Europese clash met Dinamo Zagreb.

KRC Genk heeft vrijdagavond met 2-3 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het was een moeilijke verplaatsing voor Genk, maar pakt drie gouden punten waardoor het met 9 op 9 Standard zal ontvangen volgende week.

"De vorige match was cruciaal, deze ook, en er zullen nog er nog veel volgen", zei middenvelder Daan Heymans na afloop bij DAZN. "Stap voor stap, maar deze was heel belangrijk."

Heymans ziet duidelijke groei onder Hayen

Het was opvallend hoe enorm de vreugd was na afloop, ook op de bank waar Nicky Hayen meteen iedereen in zijn buurt omhelsde. "Dat is ook iets wat de coach wil implementeren, een echte groep maken en ook op de bank gelukkig zijn voor de jongens die het op het veld goed doen. Uiteindelijk ben je één groep en hoe cliché het ook mag zijn: je hebt iedereen nodig."

"We zijn nu aan een goede reeks bezig en de coach kiest vaak voor dezelfde elf, maar dat wil niet zeggen dat het zo zal zijn tot op het einde van het seizoen", gaat Heymans verder. Racing Genk begon met twijfels aan de wedstrijd, dat was te merken op het veld, maar kon steeds goed terugvechten.

Lees ook... KV Mechelen spreekt zich uit over de strafschopgevallen en is toch misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"
"Mechelen had ons goed vast staan. Maar als we twee keer op die manier terugkomen, dan is dat iets om heel trots op te zijn. Dat kunnen we meenemen. Het klopt, ons begin was wat twijfelachtig, maar het einde telt alleen", besluit Heymans.

