Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5862

Dit weekend staat er op Jan Breydel een Brugse derby op het programma tussen Cercle Brugge en Club Brugge. Ivan Leko kijkt uit naar dat duel en beseft dat nieuw puntenverlies uit den boze is om de titelambities geen knauw te geven.

Ivan Leko herinnerde zich op zijn persconferentie een Brugse derby uit 2007, waarin hij drie goals wist te scoren. Een hattrick op Jan Breydel, dat is iets waar veel spelers op zich alleen maar zullen kunnen van dromen.

Tzolis en Vermant keren terug bij Club Brugge na ziekte

Nu moet Leko als coach ervoor zorgen dat Cercle Brugge zijn Club geen punten afhandig maakt. Daartoe kan hij wel rekenen op een bijna compleet fitte kern - een mooie opsteker voor de coach van blauw-zwart, zoveel is duidelijk.

Ook Gustaf Nilsson is er tegen Cercle gewoon opnieuw bij. Vermant en Tzolis komen terug uit ziekte en kunnen normaal gezien ook spelen tegen De Vereniging - bijna alleen maar goed nieuws dus voor Ivan Leko op zijn persconferentie.

Ivan Leko maakt de balans op eind mei

“Vandaag zijn we alvast beter dan een maand geleden. En ik hoop dat we over één maand opnieuw verder zullen staan. We hebben veel geleerd en ook de tijd gehad om veel te trainen", notuleerde Het Laatste Nieuws de persconferentie.


Leko rekent op al zijn spelers in aanloop naar de play-offs en is formeel over wat voor hem van belang is: "Eind mei zullen we kijken naar het klassement. Op dat moment is het niet meer zo belangrijk waar je in oktober of in februari stond."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Ivan Leko

Meer nieuws

Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

17:20
RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

16:30
Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

15:30
2
Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

14:20
Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

14:00
3
DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

16:00
1
Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

13:00
7
Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

15:00
Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

14:40
'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

09:30
16
Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

13:45
Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

13:30
4
Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

12:50
Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

12:00
'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

12:40
16
Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?" De derde helft

Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?"

12:20
2
Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

07:00
2
LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

10:45
Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

11:40
Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

11:20
2
Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

10:30
Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

11:00
2
Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

10:45
Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

08:00
21
Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

08:40
7
Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

10:00
1
Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

08:20
Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen Reactie

Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen

09:15
4
'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper' De derde helft

'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper'

09:00
4
Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Reactie

Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"

07:40
31
'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

08:10
1
Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

07:20
Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Reactie

Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer"

23:07
25
Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn" Reactie

Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn"

06:00
Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

06:30
Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

23:59
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

pief pief over Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen André Coenen André Coenen over Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht' .. .. over Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp - Anderlecht: 0-4 King of Highbury King of Highbury over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis OH boy OH boy over 'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd' Rudy Heirman Rudy Heirman over KV Mechelen - KRC Genk: - OH boy OH boy over Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Stigo12 Stigo12 over Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved