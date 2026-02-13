Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

Dit weekend staat er op Jan Breydel een Brugse derby op het programma tussen Cercle Brugge en Club Brugge. Ivan Leko kijkt uit naar dat duel en beseft dat nieuw puntenverlies uit den boze is om de titelambities geen knauw te geven.

Ivan Leko herinnerde zich op zijn persconferentie een Brugse derby uit 2007, waarin hij drie goals wist te scoren. Een hattrick op Jan Breydel, dat is iets waar veel spelers op zich alleen maar zullen kunnen van dromen.

Tzolis en Vermant keren terug bij Club Brugge na ziekte

Nu moet Leko als coach ervoor zorgen dat Cercle Brugge zijn Club geen punten afhandig maakt. Daartoe kan hij wel rekenen op een bijna compleet fitte kern - een mooie opsteker voor de coach van blauw-zwart, zoveel is duidelijk.

Ook Gustaf Nilsson is er tegen Cercle gewoon opnieuw bij. Vermant en Tzolis komen terug uit ziekte en kunnen normaal gezien ook spelen tegen De Vereniging - bijna alleen maar goed nieuws dus voor Ivan Leko op zijn persconferentie.

Ivan Leko maakt de balans op eind mei

“Vandaag zijn we alvast beter dan een maand geleden. En ik hoop dat we over één maand opnieuw verder zullen staan. We hebben veel geleerd en ook de tijd gehad om veel te trainen", notuleerde Het Laatste Nieuws de persconferentie.



Leko rekent op al zijn spelers in aanloop naar de play-offs en is formeel over wat voor hem van belang is: "Eind mei zullen we kijken naar het klassement. Op dat moment is het niet meer zo belangrijk waar je in oktober of in februari stond."