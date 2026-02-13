Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

De crisis bij RSC Anderlecht was/is bijzonder groot. Besnik Hasi en Olivier Renard werden ontslagen, Edward Still koos het hazenpad. In de hele situatie merkt Filip Joos op dat Marc Coucke de dans opvallend ontspringt.

“Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat het na deze ontslagronde echt wel de allerlaatste keer is dat we Wouter Vandenhaute nog de schuld kan geven. Dat is toch echt voorbij na dit moment? Dit wel nog en dan is het echt gedaan toch?”

“Als het volgend seizoen opnieuw slecht is, dan kan je het toch niet meer op Wouter Vandenhaute steken? Dit is toch echt het eindpunt van de boter op het hoofd van Vandenhaute?”, bond Filip Joos de kat de bel aan in 90 Minutes.

Marc Coucke blijft uit het gewoel

Waarop hij verder ging: “Marc Coucke die helemaal boven alles blijft staan en buiten het gewoel blijft … als je eigenaar bent, dan heb je toch iets te zeggen? Het is heel makkelijk om bij Lukaku te gaan en te zeggen dat het je dikke vriend is.”

“Het is bij Anderlecht toch anders dan bij andere ploegen en hij moeit zich toch wel? Ik ben het niet zeker, maar ik denk dat wel. Bij Club Brugge kennen ze de voorzitter ook hé. Daar hebben we ook soms kritiek op als hij in de kleedkamer opduikt …”

Bart Verhaeghe moet toch in zijn vuistje lachen?

“Maar die moet nu toch in zijn vuistje lachen? ‘Lach maar met mij dat ik in de kleedkamer kom’, moet hij denken. Zeventig kilometer verder meer centraal in het land … Toch? Coucke maakt toch de organisatie? Hij heeft toch Vandenhaute aangetrokken?”



Lees ook... Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"›

“Stel dat Vandenhaute de grote boeman was – wat ik niet denk – is het toch Coucke die hem mee aan boord heeft gehesen? Het is toch een kluwen, waar één iemand voor mij enorm uitblijft. Het is echt erg, maar we hebben een club als Anderlecht echt nodig. Dit is echt niet goed voor het Belgisch voetbal.”