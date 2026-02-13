Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De crisis bij RSC Anderlecht was/is bijzonder groot. Besnik Hasi en Olivier Renard werden ontslagen, Edward Still koos het hazenpad. In de hele situatie merkt Filip Joos op dat Marc Coucke de dans opvallend ontspringt.

“Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat het na deze ontslagronde echt wel de allerlaatste keer is dat we Wouter Vandenhaute nog de schuld kan geven. Dat is toch echt voorbij na dit moment? Dit wel nog en dan is het echt gedaan toch?”

“Als het volgend seizoen opnieuw slecht is, dan kan je het toch niet meer op Wouter Vandenhaute steken? Dit is toch echt het eindpunt van de boter op het hoofd van Vandenhaute?”, bond Filip Joos de kat de bel aan in 90 Minutes.

Marc Coucke blijft uit het gewoel

Waarop hij verder ging: “Marc Coucke die helemaal boven alles blijft staan en buiten het gewoel blijft … als je eigenaar bent, dan heb je toch iets te zeggen? Het is heel makkelijk om bij Lukaku te gaan en te zeggen dat het je dikke vriend is.”

“Het is bij Anderlecht toch anders dan bij andere ploegen en hij moeit zich toch wel? Ik ben het niet zeker, maar ik denk dat wel. Bij Club Brugge kennen ze de voorzitter ook hé. Daar hebben we ook soms kritiek op als hij in de kleedkamer opduikt …”

Bart Verhaeghe moet toch in zijn vuistje lachen?

“Maar die moet nu toch in zijn vuistje lachen? ‘Lach maar met mij dat ik in de kleedkamer kom’, moet hij denken. Zeventig kilometer verder meer centraal in het land … Toch? Coucke maakt toch de organisatie? Hij heeft toch Vandenhaute aangetrokken?”

Lees ook... Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

“Stel dat Vandenhaute de grote boeman was – wat ik niet denk – is het toch Coucke die hem mee aan boord heeft gehesen? Het is toch een kluwen, waar één iemand voor mij enorm uitblijft. Het is echt erg, maar we hebben een club als Anderlecht echt nodig. Dit is echt niet goed voor het Belgisch voetbal.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Filip Joos
Marc Coucke
Bart Verhaeghe

Meer nieuws

Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

08:20
Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Reactie

Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"

07:40
5
Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

07:00
'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

08:10
Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

07:20
Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn" Reactie

Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn"

06:00
Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

06:30
Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" Reactie

Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!"

23:30
4
Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Reactie

Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer"

23:07
14
Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

15:30
2
Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

22:29
Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

20:00
Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

19:40
Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

23:59
Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

14:20
28
Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

21:00
3
Euvrard is duidelijk: "6 op 9 tegen Anderlecht, Club Brugge en Union SG"

Euvrard is duidelijk: "6 op 9 tegen Anderlecht, Club Brugge en Union SG"

17:20
2
Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

23:00
Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

22:00
4
Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

22:30
3
Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

12:00
7
"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

18:40
27
Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

21:50
Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

21:40
'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

21:20
Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

18:20
4
Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood

Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood

17:00
10
Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

20:40
Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

17:40
'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

20:20
Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

19:20
Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

14:40
4
Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

16:30
10
JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

16:15
Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

19:00
8
Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood Soloria Soloria over Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" poestexas poestexas over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" cartman_96 cartman_96 over Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren Pontsjow Pontsjow over Antwerp - Anderlecht: 0-4 roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Olympia86 Olympia86 over Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied wilmabar123 wilmabar123 over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved