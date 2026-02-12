Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

België neemt het in de Nations League op tegen Frankrijk, Italië en Turkije. Met andere woorden: een loodzware loting. Al kijkt Rudi Garcia er enigszins anders naar.

Paleis Drie van de Brusselse Expo was vanavond het toneel voor de loting van de groepsfase van de Nations League. De Rode Duivel kennen hun tegenstanders.

België neemt het in het najaar op tegen Frankrijk, Italië en Turkije. Een zware loting? Dat is geen verrassing aangezien de Rode Duivels geen reekshoofd meer zijn in de hoogste afdeling.

Het is een lastige groep voor ons. Maar dat geldt evenzeer voor onze tegenstanders

"Het is een lastige groep voor ons", klinkt het uit de mond van Rudi Garcia in Het Laatste Nieuws. "Maar dat geldt evenzeer voor onze tegenstanders."

Garcia ziet eveneens een voordeel in de loting tegen drie héél sterkte en aantrekkelijke tegenstanders. "Onze fans zullen leuke wedstrijden zien. Maar eerst ligt de focus op het WK."

Wanneer staan de wedstrijden in de Nations League op het programma?

Lees ook... Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen›

Voor de volledigheid: de zes speeldagen worden afgewerkt tussen september en november. De top twee van elke poule stoot door. De nummers vier van elke poule degraderen naar Divisie B.