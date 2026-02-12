Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League
Foto: © photonews
Word fan van België! 2620

België neemt het in de Nations League op tegen Frankrijk, Italië en Turkije. Met andere woorden: een loodzware loting. Al kijkt Rudi Garcia er enigszins anders naar.

Paleis Drie van de Brusselse Expo was vanavond het toneel voor de loting van de groepsfase van de Nations League. De Rode Duivel kennen hun tegenstanders.

België neemt het in het najaar op tegen Frankrijk, Italië en Turkije. Een zware loting? Dat is geen verrassing aangezien de Rode Duivels geen reekshoofd meer zijn in de hoogste afdeling.

Het is een lastige groep voor ons. Maar dat geldt evenzeer voor onze tegenstanders

"Het is een lastige groep voor ons", klinkt het uit de mond van Rudi Garcia in Het Laatste Nieuws. "Maar dat geldt evenzeer voor onze tegenstanders."

Garcia ziet eveneens een voordeel in de loting tegen drie héél sterkte en aantrekkelijke tegenstanders. "Onze fans zullen leuke wedstrijden zien. Maar eerst ligt de focus op het WK."

Wanneer staan de wedstrijden in de Nations League op het programma?

Lees ook... Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen
Voor de volledigheid: de zes speeldagen worden afgewerkt tussen september en november. De top twee van elke poule stoot door. De nummers vier van elke poule degraderen naar Divisie B.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Rudi Garcia

Meer nieuws

Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

21:40
Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

20:40
Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

23:59
Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" Reactie

Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!"

23:30
2
Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

22:30
1
Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting

19:00
6
Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Reactie

Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer"

23:07
5
Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

22:29
Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

22:00
1
Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

21:50
'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

21:20
Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

21:00
WK op de helling? Ploeg komt na operatie met nieuws over Rode Duivel

WK op de helling? Ploeg komt na operatie met nieuws over Rode Duivel

18:00
'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

'Woensdag ontslagen bij Tottenham en... Ajax én Marseille staan in de rij voor Deense coach'

20:20
Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

20:00
Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

19:40
Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

Egyptenaar steekt zelfs Cristiano Ronaldo voorbij: 'Al Ittihad biedt Mo Salah monstercontract aan'

19:20
"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

18:40
24
Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

13:30
2
Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

18:30
Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

18:20
4
Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

17:40
Euvrard is duidelijk: "6 op 9 tegen Anderlecht, Club Brugge en Union SG"

Euvrard is duidelijk: "6 op 9 tegen Anderlecht, Club Brugge en Union SG"

17:20
1
Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood

Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood

17:00
8
Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

16:30
10
JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

16:15
Standard komt met vierdubbele opsteker richting Union SG, al is er ook zeer slecht nieuws

Standard komt met vierdubbele opsteker richting Union SG, al is er ook zeer slecht nieuws

16:00
Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

15:30
2
Wat als de grootste versterking van Union SG helemaal geen transfer is?

Wat als de grootste versterking van Union SG helemaal geen transfer is?

15:00
Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

14:50
Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

14:00
2
Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

14:40
4
Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

14:20
26
Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

13:45
5
Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

12:50
1
Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Elke Cools Elke Cools over Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp - Anderlecht: 0-4 Cul-de-sac Cul-de-sac over Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Canard-i Canard-i over Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen" RememberLierse RememberLierse over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis Andreas2962 Andreas2962 over Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan' Swakke25 Swakke25 over Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood CringeMedia CringeMedia over Rode Duivels weten waar ze voor staan: zeer pittige loting LondontownFC LondontownFC over Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren Andreas2962 Andreas2962 over Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved