Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

De Rode Duivels zitten in volle voorbereiding richting het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het is dan ook héél opvallend dat Vincent Mannaert met een statement over zijn toekomst komt.

We moeten er geen tekening bij maken: het WK van komende zomer is van héél groot belang voor de Rode Duivels. We zullen dan wel geen wereldkampioen worden over De Grote Plas, maar pakweg een kwartfinale behoort tot de mogelijkheden.

Ondertussen is er in Brussel geloot voor de Nations League. België neemt het in het najaar op tegen Frankrijk, Italië en Turkije. "Het is een loting die in de Nations League te verwachten is", aldus Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws.

Vincent Mannaert én Rudi Garcia zijn einde contract na het WK

Maar wie denkt daar nu al aan? Ook voor Rudi Garcia en Mannaert zelf is het WK van het grootste belang. Het contract van beide heren bij de Belgische voetbalbond loopt na het toernooi af.

"We vertegenwoordigen vandaag België", verrast Mannaert. "Maar de vraag is of we deze functie ook na het WK nog willen bekleden. Ik neem alvast mijn beslissing voor de start van het WK."

Ik neem mijn beslissing voor de start van het WK

De evaluatie van Garcia zal pas na het wereldkampioenschap worden gemaakt. "Die afspraak is ondertussen ook gemaakt", besluit Mannaert. "Zijn situatie wordt na het WK bekeken."