Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op 31-jarige leeftijd heeft Jordan Lukaku al bijna twee jaar niet meer gevoetbald. De broer van Romelu had dit seizoen naar België kunnen terugkeren, maar heeft daar geen gevolg aan gegeven. Een gemiste kans?

Zien we Jordan Lukaku (31) ooit nog terug op het voetbalveld? De linksachter, opgeleid bij Anderlecht en via KV Oostende bij Antwerp terechtgekomen, speelde niet meer sinds 5 mei 2024. Dat was in de kleuren van Adanaspor, in de Turkse tweede klasse.

Jordan Lukaku had bij Lierse kunnen tekenen

Door de Turkse club werd hij transfervrij achtergelaten in 2024. Daarna vond Lukaku geen nieuwe club, ondanks geruchten over een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Toch had hij twee jaar geleden blijkbaar kunnen tekenen bij Lierse SK, volgens Geert Emmerechts, de huidige jeugdtrainer van Antwerp en destijds assistent bij de Pallieters.

"Ik heb destijds contact opgenomen met Jordan om bij ons in Lierse te komen en zijn carrière een nieuwe impuls te geven. Romelu was ook erg enthousiast", vertelt Emmerechts in de Gazet van Antwerpen. Geert Emmerechts heeft de gebroeders Lukaku goed gekend toen hij jeugdtrainer was in Neerpede, tijdens de opleidingsjaren van eerst Romelu en daarna Jordan.

Einde carrière voor Jordan Lukaku op komst?

"Maar Jordan heeft me nooit teruggebeld... dat is vreemd", betreurt hij tenslotte over die kans die de ex-Rode Duivel had om zijn carrière nieuw leven in te blazen, die nu wel degelijk lijkt stilgevallen. Lonkt het einde?

Lees ook... Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?
Met 8 caps voor de nationale ploeg en een passage bij Lazio Rome waar hij toch 85 wedstrijden speelde, moest Jordan Lukaku nadien genoegen nemen met het tweede niveau, eerst in Italië en later in Turkije. Na bijna twee jaar zonder speelminuten dreigt de jongere broer van Romelu zijn carrière te beëindigen als hij niet snel nieuw leven in zijn loopbaan blaast.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Jordan Lukaku

Meer nieuws

Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

12:40
1
LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

11:28
Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

11:40
7
Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

11:20
25
Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

14:20
1
Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

09:00
4
Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

08:40
Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

14:00
Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

13:00
Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

10:00
7
Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

12:00
7
Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

13:30
Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

12:50
1
Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

12:20
Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit Analyse

Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit

07:00
2
Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

11:00
Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

09:30
6
Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

17:40
53
Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

09:15
Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

18:20
6
Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

22:00
10
Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

08:00
7
Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

08:20
"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

07:00
6
Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

16:30
4
Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

07:40
De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

16:00
4
Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

21:00
1
Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

06:30
Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

23:00
10
Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

21:30
Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

11/02
12
"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

22:15
2
Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

20:00
11
En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

22:30
Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

20:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 13/02 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 13/02 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 14/02 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 14/02 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 14/02 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/02 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 15/02 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 15/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België Admiraal F Admiraal F over Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren" JaKu JaKu over Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie? Admiraal F Admiraal F over Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden JaKu JaKu over Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug" JaKu JaKu over Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen" franchi franchi over Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal Nelvafrel Nelvafrel over Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht krijgt duidelijke wending in trainersdossier rond Tomasson Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved