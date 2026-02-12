Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

Op 31-jarige leeftijd heeft Jordan Lukaku al bijna twee jaar niet meer gevoetbald. De broer van Romelu had dit seizoen naar België kunnen terugkeren, maar heeft daar geen gevolg aan gegeven. Een gemiste kans?

Zien we Jordan Lukaku (31) ooit nog terug op het voetbalveld? De linksachter, opgeleid bij Anderlecht en via KV Oostende bij Antwerp terechtgekomen, speelde niet meer sinds 5 mei 2024. Dat was in de kleuren van Adanaspor, in de Turkse tweede klasse.

Jordan Lukaku had bij Lierse kunnen tekenen

Door de Turkse club werd hij transfervrij achtergelaten in 2024. Daarna vond Lukaku geen nieuwe club, ondanks geruchten over een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Toch had hij twee jaar geleden blijkbaar kunnen tekenen bij Lierse SK, volgens Geert Emmerechts, de huidige jeugdtrainer van Antwerp en destijds assistent bij de Pallieters.

"Ik heb destijds contact opgenomen met Jordan om bij ons in Lierse te komen en zijn carrière een nieuwe impuls te geven. Romelu was ook erg enthousiast", vertelt Emmerechts in de Gazet van Antwerpen. Geert Emmerechts heeft de gebroeders Lukaku goed gekend toen hij jeugdtrainer was in Neerpede, tijdens de opleidingsjaren van eerst Romelu en daarna Jordan.

Einde carrière voor Jordan Lukaku op komst?

"Maar Jordan heeft me nooit teruggebeld... dat is vreemd", betreurt hij tenslotte over die kans die de ex-Rode Duivel had om zijn carrière nieuw leven in te blazen, die nu wel degelijk lijkt stilgevallen. Lonkt het einde?

Met 8 caps voor de nationale ploeg en een passage bij Lazio Rome waar hij toch 85 wedstrijden speelde, moest Jordan Lukaku nadien genoegen nemen met het tweede niveau, eerst in Italië en later in Turkije. Na bijna twee jaar zonder speelminuten dreigt de jongere broer van Romelu zijn carrière te beëindigen als hij niet snel nieuw leven in zijn loopbaan blaast.