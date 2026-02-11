Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht
Foto: © photonews

Antwerp begint gehavend aan de bekerclash tegen Anderlecht. Coach Joseph Oosting vertelde op zijn persconferentie dat Gyrano Kerk en Daam Foulon nog onzeker zijn. Kerk lijkt het wel te gaan halen, Foulon eerder niet.

Antwerp neemt het donderdagavond op tegen Anderlecht in de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. The Great Old zal niet op volle sterkte kunnen aantreden, dat deelde coach Joseph Oosting mee op zijn persconferentie.

Mauricio Benitez kampte met een hamstringblessure en is daar nog niet volledig van hersteld. Oosting rekent niet op hem voor de bekerclash. Verder had hij ook geen positief nieuws over Daam Foulon.

Oosting mist zekerheid: twijfelgevallen voor cruciale bekeravond

Hij zit met een blessure aan de kuit. "Daam ondergaat straks nog een MRI-scan, maar ik ga ervan uit dat het niet zal lukken", vertelde de Antwerpse T1 aan Gazet van Antwerpen.

Gyrano Kerk was ziek, maar de kans dat hij speelklaar geraakt voor Anderlecht is groot. "Gyrano heeft een gedeelte meegetraind. We gaan kijken hoe hij daarop reageert en afhankelijk daarvan start hij of start hij niet."

Lees ook... Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp
Aanvaller Farouck Adekami zal er wel bij zijn. Buiten de al genoemde geblesseerden zijn Geoffry Hairemans en Rein Van Helden nog geblesseerd. Zo komt de teller van afwezigen op vier te staan, indien Foulon het niet haalt.

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (12/02).

