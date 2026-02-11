Standard had mooie plannen, maar... nu blijkt dat Ivan Leko toch gelijk had

Statistisch gezien presteert Standard minder goed dan vorig seizoen, terwijl de Rouches geprobeerd hadden een offensiever speelsysteem te ontwikkelen. De afgelopen weken riep Vincent Euvrard op om terug te keren naar een solide defensieve basis...

Vorig seizoen, met een jonge en beperkte kern, had Ivan Leko 'met de middelen die voorhanden waren' geopereerd om Standard tijdens de reguliere competitie punten te laten pakken. Hoewel dat niet zijn bedoeling was aan het begin van het seizoen, koos de Kroatische coach al snel voor een zeer laag en compact blok en veel voorzichtigheid.

Een speelstijl die vaak werd bekritiseerd, en terecht door de supporters uit Luik, die hun trainer en team verweten niets te tonen op het veld, wedstrijden te spelen zonder de minste kans te creëren en soms het gevoel te hebben punten 'bij een mirakel' te winnen.

Een systeem dat de liefhebbers van sprankelend voetbal in Sclessin dus niet had overtuigd. En toen Marc Wilmots deze zomer arriveerde, eerst met Mircea Rednic en vervolgens Vincent Euvrard aan het hoofd van de A-ploeg van de Rouches, beloofde hij de terugkeer van spectaculair voetbal aan de Maas en de terugkeer van de identiteit van Standard.

Standard wil 'mooier' spelen, maar scoort niet meer

Maar na 25 speeldagen in de reguliere competitie kun je op zijn zachtst gezegd zeggen dat men er nog niet is. Vaak heeft Standard dit seizoen duidelijk moeite gehad gevaar te brengen in het strafschopgebied van de tegenstander, ondanks een minder ingesloten speelstijl en meer bereidheid om naar voren te gaan.

De statistieken bevestigen dat. Vorig seizoen, toen er bijna uitsluitend verdedigend gespeeld werd, had Standard 19 goals gemaakt in zijn eerste 25 competitiewedstrijden. Een zeer laag aantal... amper minder dan dit seizoen, dat op 20 goals staat, terwijl het stamnummer 16 in veel meer wedstrijden probeerde vooruit te spelen om de tegenstander pijn te doen.





Minder compact dan vorig seizoen heeft Standard daarentegen wél meer goals geïncasseerd: 27 op hetzelfde moment tijdens het oude seizoen, tegenover 32 nu. Dat brengt het doelsaldo van de Rouches op -12, tegenover -8 vorig seizoen. En het algemene puntenaantal? Dat was beter onder Ivan Leko, die 35 punten pakte in 25 wedstrijden, tegenover 30 voor het duo Rednic - Euvrard.

Om te herstellen zullen we defensieve stabiliteit moeten terugvinden

Met de ambitie sprankelend, zelfs spectaculair voetbal te ontwikkelen, heeft Vincent Euvrard zijn plannen de afgelopen weken moeten bijstellen, niet geholpen door de vele blessures die zijn kern sinds het begin van het seizoen treffen. Voor de Clasico tegen Anderlecht, en dus na de zware afstraffing tegen AA Gent, zei Euvrard op de persconferentie:

"We evolueren niet in de goede richting sinds het begin van het jaar en dat is de enige conclusie die ik trek (...) Om te herstellen zullen we moeten voortbouwen op wat we goed hebben gedaan sinds mijn aankomst. Tussen het moment dat ik bij Standard tekende en speeldag 20 hadden we de op één na beste verdediging van het kampioenschap. We moeten op die defensieve stabiliteit bouwen en die terugvinden."

En als Ivan Leko gelijk had?

Een uitspraak die veelzeggend is. En als Ivan Leko uiteindelijk toch gelijk had? Als deze kern, zelfs versterkt door Marc Wilmots in de zomer en in de winter, gewoon technisch te mager is om aanvallend positiespel te ontwikkelen, en gedwongen is zich te hergroeperen om vervolgens op de counter te gaan scoren?

Standard verdedigde niet alleen tegen (een zwak) Anderlecht en kwam er goed uit. In Brugge waren de Rouches vooral gedwongen dat te doen na een toch interessant eerste kwartier, en ze slaagden er nooit in zich uit die zone te ontworstelen.

Heeft Vincent Euvrard definitief afstand gedaan van de aantrekkelijke, speelse aanpak die hij voor ogen had? De toekomst, te beginnen met de ontvangst van Union, zal het leren. Maar de huidige coach van de Rouches lijkt, net als Leko destijds, te hebben begrepen dat deze kern nog te veel tekortkomingen heeft om met de top 6-kandidaten te concurreren door mooi voetbal te spelen, en dat het terugvinden van een solide basis de beste manier is om punten te pakken.

Een aanpak die de offensieve productie van de Luikenaars, die sowieso al erg laag is, niet nog verder mag doen dalen, maar die mogelijk kan toelaten minder doelpunten te slikken, en zo misschien de '0-0, 1-1, 0-1, 1-0' terugbrengt die Ivan Leko vorig seizoen zocht en opeiste in persconferenties. Door heel snel defensief voetbal bij Standard in te voeren, was Ivan Leko misschien wel degene die de situatie het best had geanalyseerd.