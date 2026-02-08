Club Brugge telt Standard al in de eerste helft uit en boekt eenvoudige zege

Club Brugge heeft in eigen huis makkelijk de drie punten thuis gehouden tegen Standard. Met doelpunten van Tresoldi, Bates (owngoal) en Odonez werden de Rouches al in de eerste helft uitgeteld.

Met nederlagen tegen Union en La Louvière en een nipte zege thuis tegen Zulte Waregem pakte Club Brugge in 2026 nog maar 3 op 9 in de Belgische competitie. Een thuiszege tegen Standard was dan ook een must.

Club zat met vijf zieken met onder meer Tzolis en Vermant, bij Standard waren zowat alle middenvelders afwezig. De Rouches hadden weinig aanvallend geweld en leken vooral naar Brugge te zijn gekomen om te verdedigen.

De Luikse muur hield een half uur stand, maar met een ingestudeerde corner trof Club raak. Sabbe zette scherp voor, Tresoldi reageerde het snelst en kon van dichtbij Standard-doelman Pirard kloppen.

Twee snelle goal tellen Standard voor de rust al uit

Net voor de rust sloeg Club nog twee keer toe. Forbs haalde uit in de zestien, Pirard duwde de bal tegen Bates en de bal viel in doel. In de toegevoegde tijd kopte Ordonez ook nog een corner van Forbs binnen.

Invaller Mohr kon Standard aan het begin van de tweede helft nog hoop geven, maar hij kopte nipt naast. Veel verder kwamen de tandenloze Rouches niet, met geen enkel schot tussen de palen was Mignolet 90 minuten werkloos.





Club Brugge duwde in de tweede helft ook niet meer echt door, het leek tevreden met 3-0. Onder meer Forbs, Diakhon, Sabbe, Treosldi en Onyedika namen Pirard nog onder vuur, maar hij liet zich in de tweede helft niet meer kloppen.

Invalbeurt van Gustaf Nilsson

Opvallend was in het slot ook nog de invalbeurt van Gustaf Nilsson, voor de Zweed was het na invalbeurten tegen STVV eind september en begin december nog maar zijn derde optreden in de Belgische competitie dit seizoen.

De drie punten van Club kwamen in de tweede helft nooit in gevaar, blauw-zwart blijft op vijf punten van leider Union en op een punt van STVV, met nu al elf punten voorsprong op nummer vier Anderlecht. Standard kon de top zes binnen komen, maar blijft hangen op de negende plaats.

