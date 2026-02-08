Club Brugge Club Brugge
3-0
Standard Standard
cluClub Brugge
staStandard
(Kyriani Sabbe) Nicolò Tresoldi 34'
1-0
David Bates 45'
2-0
(Carlos Forbs) Joel Ordonez 45+2'
3-0
Datum: 08/02/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24
Club Brugge telt Standard al in de eerste helft uit en boekt eenvoudige zege
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 77 reacties
Club Brugge telt Standard al in de eerste helft uit en boekt eenvoudige zege
Foto: © photonews

Club Brugge heeft in eigen huis makkelijk de drie punten thuis gehouden tegen Standard. Met doelpunten van Tresoldi, Bates (owngoal) en Odonez werden de Rouches al in de eerste helft uitgeteld.

Met nederlagen tegen Union en La Louvière en een nipte zege thuis tegen Zulte Waregem pakte Club Brugge in 2026 nog maar 3 op 9 in de Belgische competitie. Een thuiszege tegen Standard was dan ook een must. 

Club zat met vijf zieken met onder meer Tzolis en Vermant, bij Standard waren zowat alle middenvelders afwezig. De Rouches hadden weinig aanvallend geweld en leken vooral naar Brugge te zijn gekomen om te verdedigen. 

De Luikse muur hield een half uur stand, maar met een ingestudeerde corner trof Club raak. Sabbe zette scherp voor, Tresoldi reageerde het snelst en kon van dichtbij Standard-doelman Pirard kloppen. 

Twee snelle goal tellen Standard voor de rust al uit

Net voor de rust sloeg Club nog twee keer toe. Forbs haalde uit in de zestien, Pirard duwde de bal tegen Bates en de bal viel in doel. In de toegevoegde tijd kopte Ordonez ook nog een corner van Forbs binnen.

Invaller Mohr kon Standard aan het begin van de tweede helft nog hoop geven, maar hij kopte nipt naast. Veel verder kwamen de tandenloze Rouches niet, met geen enkel schot tussen de palen was Mignolet 90 minuten werkloos. 

Club Brugge duwde in de tweede helft ook niet meer echt door, het leek tevreden met 3-0. Onder meer Forbs, Diakhon, Sabbe, Treosldi  en Onyedika namen Pirard nog onder vuur, maar hij liet zich in de tweede helft niet meer kloppen. 

Invalbeurt van Gustaf Nilsson

Opvallend was in het slot ook nog de invalbeurt van Gustaf Nilsson, voor de Zweed was het na invalbeurten tegen STVV eind september en begin december nog maar zijn derde optreden in de Belgische competitie dit seizoen. 

De drie punten van Club kwamen in de tweede helft nooit in gevaar, blauw-zwart blijft op vijf punten van leider Union en op een punt van STVV, met nu al elf punten voorsprong op nummer vier Anderlecht. Standard kon de top zes binnen komen, maar blijft hangen op de negende plaats. 
 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani A 67' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 57/62 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 95/99 (96%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 96/98 (98%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Seys Joaquin 67' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 55/63 (87.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 106/113 (93.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Forbs Carlos A 85' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 112/117 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 78' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 32/33 (97%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 85' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo 12' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn 23' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 5' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 23' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 5' 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.8 6
  • Reddingen: 9
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/35 (17.1%)
Meer statistieken
Fossey Marlon 45' 5.7 6
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Homawoo Josué   90' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 5.9 5
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bates David   67' 6.0 5
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav 90' 5.6 6
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Abid Adnane 45' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 90' 5.5 6
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Said Rafiki 90' 6.3 4
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 45' 6.6 4
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
Meer statistieken
Bank
Mohr Tobias 45' 5.9 5
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 0'  
Nguene Bernard 0'  
Dierckx Daan 21' 6.0 6
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Spoden Charli 23' 5.8 5
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 24' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
NKada Timothée 45' 6.1 5
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef Club Brugge - Standard
Deugddoende 3-0 voor Club Brugge, Stankovic wijst op iets anders dat zeer welkom was

Deugddoende 3-0 voor Club Brugge, Stankovic wijst op iets anders dat zeer welkom was

21:35 2

Club Brugge heeft makkelijk van Standard gewonnen met 3-0. Na de nederlaag tegen Union op de vorige speeldag doet dat deugd bij blauw-zwart.

Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was

Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was

22:15

Club Brugge heeft thuis nog eens een gemakkelijke overwinning geboekt. Al was de voorbereiding op de wedstrijd tegen Standard met heel wat afwezigen niet gemakkelijk voor I...

Vooraf

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

09:45

Na de nederlaag op Union wil Club Brugge in eigen huis opnieuw aanknopen met een overwinning. Of legt Standard na Anderlecht ook blauw-zwart over de knie?

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved