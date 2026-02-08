Deugddoende 3-0 voor Club Brugge, Stankovic wijst op iets anders dat zeer welkom was

Club Brugge heeft makkelijk van Standard gewonnen met 3-0. Na de nederlaag tegen Union op de vorige speeldag doet dat deugd bij blauw-zwart.

Met drie doelpunten voor de rust, van Tresoldi en Ordonez en ook nog een owngoal van Bates, kon Club Brugge al voor de rust de drie punten bijschrijven. Voor blauw-zwart waren het wel broodnodige punten om in het spoor van Union en STVV te blijven.

Perfecte wedstrijd van Club Brugge

Voor Aleksandar Stankovic was het een logische overwinning voor blauw-zwart. "We zijn op het veld gestapt met de juiste mentaliteit en Standard had geen schijn van een kans. Dit is hoe Club Brugge elke wedstrijd zou moeten spelen."

"We spelen altijd tegen een laag blok in de Belgische competitie, maar je moet de ruimtes vinden. Standard zette een goed blok, dus we moesten wachten op het goede moment. En dit is het resultaat waar we op hoopten."

Week rust tussen wedstrijden doet deugd voor Club Brugge

Club Brugge had nog eens een week om zich klaar te stomen voor een wedstrijd, dat zal ook volgende week het geval zijn. Na heel wat weken met wedstrijden in de Champions League was dat voor blauw-zwart welgekomen.

Lees ook... Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was›

"Elke drie dagen een wedstrijd spelen is lastig, je moet zowel fysiek als mentaal veel kracht hebben om dat te kunnen doen. Een week goed kunnen trainen, dat helpt om de batterijen helemaal te kunnen opladen", besloot Stankovic nog.