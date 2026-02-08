Al voor de aftrap een vijfvoudige(!) domper voor Ivan Leko en Club Brugge tegen Standard

Club Brugge wil tegen Standard de Liège uitpakken met een overwinning om de kloof met Union SG en STVV niet groter te laten worden. Ivan Leko moest voor de wedstrijd al een dubbele domper incasseren.

Vooraf kwam Ivan Leko met goed nieuws over de wedstrijd tegen Standard: Tzolis, Diakhon en Forbs kondnen alle drie spelen en dus kon er positieve concurrentie opduiken op de flanken. En ook Ordonez was klaar voor de strijd.

Ivan Leko moet vijf(!) spelers missen tegen Standard

“De keuze tussen mijn vleugelspelers is eigenlijk een luxeprobleem. Dit hoort bij een topclub", aldus Ivan Leko daar op zijn persconferentie vooraf over. Enkele dagen later haalde de actualiteit de coach van blauw-zwart echter al opnieuw in.

Want in de definitieve selectie voor de wedstrijd tegen Standard zat plots géén Christos Tzolis meer. Hij viel laat af vanwege ziekteverschijnselen en kon daardoor niet spelen in de wedstrijd tegen de Rouches, zo bleek zondagavond.

Coach van Club Brugge past zich aan na meervoudige ziekte

Het was bovendien niet de enige domper voor coach Ivan Leko, want ook Romeo Vermant was ziek en moest op die manier aan de wedstrijd tegen Standard verzaken. De coach gaf overigens aan dat het probleem nog veel dieper zit.

Lees ook... LIVE Pirard houdt Tresoldi en Onyedika van de 4-0›

"Jorne Spileers, Ludovit Ries, Cisse Sandra zijn ook allemaal ziek geworden in de laatste dagen. We verliezen dus vijf spelers. Daarom is onze bank ook wat kleiner vandaag. Die dingen gebeuren, je moet je aanpassen", aldus Leko.