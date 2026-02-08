🎥 Thibaut Courtois had het probleem al aangekaart: stevig incident op training bij Real Madrid

🎥 Thibaut Courtois had het probleem al aangekaart: stevig incident op training bij Real Madrid

Interne spanningen baren de supporters van Real Madrid zorgen. Kylian Mbappé kreeg het op training aan de stok met Antonio Rüdiger.

De sfeer is ronduit slecht op het trainingscentrum van Real Madrid. De club móét vanavond winnen tegen Valencia om Barcelona niet verder te laten uitlopen, maar intussen lijken de zenuwen bij de spelers steeds meer op te spelen.

Zo zou Thibaut Courtois zich hebben gestoord aan Jude Bellingham. Volgens de Rode Duivel zou de Engelsman zich te weinig inzetten in het defensieve werk en te veel op de voorgrond treden. Courtois zou daarover zelfs zijn frustraties hebben gedeeld met de clubleiding.

Spanningen op training

Zaterdagochtend liep het opnieuw uit de hand op training. Tijdens een ‘toro’ ging Rüdiger te hard in met een tackle, waarop Mbappé volledig ontplofte. De Fransman schreeuwde, reageerde zichtbaar nerveus en zonderde zich even af. Nadien keerde hij wel terug om de oefening verder af te werken.

De Spaanse pers beweert al een tijdje dat het niet meer botert in de kleedkamer. De vedetten van de ploeg zouden elkaar steeds moeilijker verdragen in het dagelijkse leven. Oud-trainer Xabi Alonso had het zelfs over kinderachtig gedrag.

Supporters vrezen dan ook dat die "ruzies" uiteindelijk een impact zullen hebben op het seizoen van de club. Er staan immers alleen nog de Liga en de Champions League op het spel.

Volg Valencia CF - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

