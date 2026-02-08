Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen
KRC Genk ontvangt vandaag RSC Anderlecht. De Limburgers willen met een zege opnieuw aansluiting maken bij de top zes, maar voorlopig slaat de motor onder Nicky Hayen nog niet helemaal aan in de competitie. Toch tast dat het vertrouwen in de oefenmeester allesbehalve aan, zo blijkt.

Hayen kwam voor nieuwjaar Thorsten Fink vervangen bij Genk. De Duitser werd de laan uitgestuurd na tegenvallende prestaties en kon de verwachtingen dit seizoen niet inlossen.

Ook Hayen legt voorlopig geen overrompelend parcours af in de Jupiler Pro League. Hij verloor van Club Brugge (3-5) en Zulte Waregem (2-1) en speelde gelijk tegen Cercle Brugge (1-1). Vorige week won Genk wel bij Dender (1-2).

Hooybergs behoudt het vertrouwen in Hayen

Ook CEO Luc Hooybergs ziet dat Genk onder Hayen voorlopig nog niet onder stoom kwam in de competitie. "Neen, maar hij legt de vinger wel op de zere plek", vertelt de sterke man bij Het Laatste Nieuws over zijn coach.

"We hebben veel vertrouwen in hem, want we zien wat we zien in onze data", klinkt het. "Nicky is iemand die wil meedenken. Hij komt bij mij over als een echte leider en gaat geen enkel gesprek uit de weg."


"Daarnaast werkt hij heel individueel, wat heel erg aansluit bij onze nieuwe strategie. Ook die van in de jeugd, onze derde pijler." Tegen Anderlecht wil Hayen zijn tweede competitiezege pakken met Genk.

