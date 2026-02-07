Sportanker Aster Nzeyimana heeft samen met Lize Feryn heuglijk nieuws te melden

Lize Feryn en Aster Nzeyimana verwachten opnieuw een kindje. Dat konden ze vanavond niet meer wegsteken op de rode loper van de Ensors.

Eerdere miskraam

Lize Feryn en Aster Nzeyimana waren zaterdagavond te gast op de uitreiking van de Ensors in Oostende. Feryn verscheen er met een mooi buikje op de rode loper.

Vorig jaar in maart maakte het koppel nog bekend dat ze het kindje dat ze verwachtten verloren hadden door een miskraam. Toen gingen ze daar ontzettend positief mee om.

Ze waren dankbaar dat ze al eens een zwangerschap mochten meemaken en waren overtuigd dat het zeker nog een tweede keer ging lukken om in blijde verwachting te geraken. En dat is nu ook het geval.

Boeleke verwelkomen

Voor wanneer de bevalling nu voorzien is, is nog niet geweten, maar dat zal wel snel duidelijk worden. Vorige keer was de uitgerekende datum van de miskraam voorzien in juli.



“Als de natuur het zo gewenst had, zouden wij vandaag ons kindje mogen verwelkomen”, klonk het toen op de socials. “Dat voelt toch wat speciaal. Maar ik weet: de volgende keer zal ons geluk even groot zijn. En dan zullen we nog klaarder zijn om dat boeleke in ons leven te verwelkomen.”