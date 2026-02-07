Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

Verrassing terwijl de mercato op zijn einde loopt: Isaac Mbenza heeft Sporting Charleroi uiteindelijk niet verlaten. Hoewel er een akkoord leek te zijn met Panetolikos, haakte de Griekse club uiteindelijk af.

Isaac Mbenza (29 jaar) zal zijn geduld moeten oefenen. De aanvaller van Sporting Charleroi, die niet langer in de plannen van de club voorkomt, zal uiteindelijk toch niet tekenen bij Panetolikos, in de Griekse eerste klasse, zoals enkele dagen geleden nog werd gedacht.

Terwijl een akkoord tussen de twee clubs bereikt leek, zou Isaac Mbenza uiteindelijk een draai van 180 graden hebben gemaakt, zo meldt La Dernière Heure. De speler had nochtans het vliegtuig naar Griekenland genomen om er de leiding van de nummer 12 van het Griekse kampioenschap te ontmoeten.

Isaac Mbenza heeft Panetolikos uiteindelijk geweigerd

Een probleem op het laatste moment met betrekking tot het contract dat door Panetolikos werd voorgesteld, dat blijkbaar niet overeenkwam met de gemaakte beloftes, heeft Mbenza ertoe aangezet om uiteindelijk zonder te tekenen terug te keren naar België. Het is echter niet de bedoeling om op het Mambour te blijven, waar hij sinds september vorig jaar geen speeltijd meer heeft gekregen.

Isaac Mbenza heeft een aflopend contract tot juni en zal op dat moment vrij zijn, maar er bestaan nog opties deze winter. Hij kan zich zo nog steeds verbinden aan een club in Polen, de Verenigde Arabische Emiraten of China.



Mbenza speelde 114 wedstrijden voor Sporting Charleroi sinds zijn komst in 2022, waarbij hij 8 doelpunten maakte en 12 assists gaf.