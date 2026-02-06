Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet

Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet
Foto: © photonews

Vanavond stonden in de Challenger Pro League twee wedstrijden op het programma. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers.

Vanavond werd in de tweede klasse de 24ste speeldag afgetrapt. Maar wat gebeurde daarin allemaal? De volgende twee wedstrijden stonden op het programma:

Patro Eisden – Jong Genk 4-4

Na amper vijf minuten spelen stond de thuisploeg al 2-0 op voorsprong. Rousseau en Asante zorgden voor de doelpunten. Op slag van rust kon Beniangba de aansluitingstreffer scoren.

Nog geen 10 minuten na de rust bracht Beniangba de bordjes opnieuw in evenwicht. Jordan Renson bracht net na het uur Patro weer op voorsprong. Muanza zorgde voor de 4-2. Vijf minuten voor tijd bracht Coenen met de 4-3 weer spanning in de partij. In extremis maakte Coenen er zelfs nog 4-4 van.

Club Luik – Lierse 2-1

Benoit Bruggeman bracht Club Luik iets na het kwartier op voorsprong in deze wedstrijd. Tien minuten na de rust stond het 1-1 na een treffer van Jenthe Mertens. Lierse moest met zijn tienen verder na het tweede geel van Perdichizzi. Soelle zorgde voor de Luikse voorsprong, tien minuten voor tijd. Na het doelpunt werd de wedstrijd even gestaakt omdat er bekers op het veld gegooid worden.

Zaterdag staan vier wedstrijden op het programma. KV Kortrijk trekt onder andere naar Eupen, terwijl Beerschot Club NXT partij geeft. RSCA Futures is te gast bij Seraing, terwijl Lokeren Olympic Charleroi ontvangt.

Leider SK Beveren speelt zondag tegen Lommel. Daarnaast trekt RWDM ook nog op bezoek naar Francs Borains. Enkele mooie affiches dus nog de komende twee dagen.

2e klasse
2e klasse
Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 07/02 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 07/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 07/02 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 07/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK

