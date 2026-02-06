Interview "Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan

"Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan
Foto: © photonews
Op de persconferentie zei Vincent Euvrard dat hij onder de indruk was van de prestatie van Josué Homawoo tegen Anderlecht. De Togolese centrumverdediger speelde een zeer solide wedstrijd, maar moet dat nog bevestigen.

Tegen Sporting Anderlecht vorig weekend kon Vincent Euvrard opnieuw rekenen op een aantal belangrijke terugkeerders in de kern. Een van hen was Josué Homawoo, die de Clasico goed heeft verteerd en ook op het veld van Club Brugge kan doorgaan op zijn elan.

Vincent Euvrard spreekt op de persconferentie van Standard

De Togolese centrale verdediger was bijna twee maanden buiten strijd, maar wordt een echte versterking voor de Rouches in de laatste speeldagen van de reguliere competitie, zeker omdat hij vorig weekend overal te zien was.

Op zijn persconferentie gaf Vincent Euvrard toe dat hij niet had verwacht dat zijn verdediger zo snel alweer zo'n hoog niveau zou halen. De T1 van de Rouches rekende op een terugval na ongeveer een uur spelen, maar die kwam er nooit.

Josué Homawoo maakte indruk op Vincent Euvrard tegen Anderlecht

"Voor mij was hij monsterlijk. Hij won bijna al zijn duels, en voor een aanvaller is dat beangstigend. Verwachtten we dit van hem? Ja en nee", zei Vincent Euvrard. "Tegen Cercle had hij al een heel sterke match gespeeld." 


"Maar zijn vorige wedstrijd was op 12 december, dus om na zo lang zonder matchritme in zo'n wedstrijd te stappen en het vol te houden tot in de 90e minuut, dat hadden we niet verwacht. Ik dacht dat hij vanaf minuut 60 veel meer in intensiteit zou terugvallen, maar dat is knap van hem", besloot hij.

