Barcelona en Arsenal willen jonge Belg (ex-Genk): makelaar komt met uitleg

Mika Godts is deze winter bij Ajax gebleven. Toch zijn er heel wat ploegen geïnteresseerd in de gewezen speler van KRC Genk. Napoli, Arsenal en Barcelona zijn maar een paar van de ploegen die hem willen. De interesse is heel groot en ook Messi ziet wat in hem.

Mika Godts (20) is dit seizoen één van de sensaties in de Eredivisie. Met 10 doelpunten en 9 assists in alle competities samen is hij de meest beslissende speler van de Amsterdammers en dat levert ook aandacht op van andere teams.

Veel interesse in Mika Godts

FC Barcelona, Napoli, AS Roma, Arsenal en VfB Stuttgart zijn slechts vijf van de vele ploegen die wel wat in hem zien. Het wordt mogelijk ook eens tijd voor bondscoach Rudi Garcia om een blik op hem te gaan werpen.

"Talent opent deuren, maar hard werk houdt ze open. En Mika doet dat elke dag opnieuw – hij is als eerste op de club en blijft het langste op het trainingsveld om nog extra oefeningen te doen. Zijn doel is om de beste te worden."

Mika Godts wil 100 keer spelen voor Ajax Amsterdam

Volgens zijn makelaar Niels De Jonck is het dus geen toeval dat Godts op dit moment interesse geniet van heel wat topclubs. "Het is zeker logisch gezien zijn cijfers", klinkt het heel erg duidelijk bij Sporza als het gaat over de geïnteresseerden.


Toch was van een deal deze winter geen sprake: "Een vertrek bij Ajax was nu absoluut niet aan de orde. Hij heeft een belangrijk doel: minstens 100 wedstrijden spelen. Hij wil bij dat clubje horen, een transfer kon dus sowieso niet."

