Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk haalde deze winter met Bryan Adinany een opvallende spits binnen. De Fransman verliet Lierse ondanks interesse van meerdere clubs (waaronder Beerschot) en legt nu uit waarom hij resoluut voor de Kerels koos.

KV Kortrijk plukte Bryan Adinany deze winter weg bij Lierse. Een serieuze aderlating voor de Pallieters, waar de centrumspits nagenoeg iedere wedstrijd de volle 90 minuten speelde.

Voor KVK dan weer een knappe aanwinst. Trainer Michiel Jonckheere toonde zich al enorm gelukkig met zijn nieuwe aanvaller. "Bryan heeft présence in de box, is sterk met het hoofd en brengt diepgang. Met zijn 1m90 is hij bovendien een enorme atleet en hij viel deze week ook meteen mee tijdens zijn eerste training", vertelde hij op de clubwebsite.

Waarom Adinany Lierse verliet en voor KV Kortrijk koos

In een interview met Het Nieuwsblad legde Adinany uit waarom hij deze winter vertrok. "Ik was graag bij Lierse en we hadden echt wel een toffe groep, maar de mogelijkheden zijn er nu eenmaal nogal beperkt."

Er waren geïnteresseerden genoeg. "Beerschot wilde mij, net als een paar buitenlandse clubs en helemaal op het einde KV Kortrijk." Uiteindelijk koos hij voor een avontuur bij de Kerels.


"Dat zag ik meteen zitten. Kortrijk is een mooi, gezonde en ambitieuze club. Dit is een stap voorwaarts voor mij. We staan er goed voor in de promotiestrijd. Het is de bedoeling zoveel mogelijk te winnen en minstens tweede te eindigen. Ik hoop dat ik daar zoveel mogelijk mee kan helpen", besluit Adinany.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
KV Kortrijk
Bryan Adinany

Meer nieuws

Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

13:15
Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

13:00
Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

12:40
1
Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

12:20
FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

12:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

11:00
Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

10:48
2
Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

11:20
3
Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

11:00
OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

10:30
Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

09:30
5
Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

09:00
Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

08:40
Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

08:20
🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

08:00
14
Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

07:40
2
Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

06:30
2
Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

07:22
1
Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

07:00
LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

06:15
Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel" Reactie

Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel"

06:00
Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" Reactie

Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur"

23:40
8
Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" Reactie

Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan"

23:14
19
Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

23:00
'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

22:30
2
Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

22:29
Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

22:00
Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

21:40
5
Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

21:50
Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

21:20
📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

21:00
3
Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

20:50
Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

19:40
Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

20:00
Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 20:00 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 07/02 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 07/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 07/02 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 07/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

franchi franchi over Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt laszlo laszlo over Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij Svédél Svédél over 📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park jawaddedadde jawaddedadde over Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend Impala Impala over Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" Andreas2962 Andreas2962 over Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt" TatstOn TatstOn over Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder Borak Borak over 🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp" TatstOn TatstOn over 'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved