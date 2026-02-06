Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

KV Kortrijk haalde deze winter met Bryan Adinany een opvallende spits binnen. De Fransman verliet Lierse ondanks interesse van meerdere clubs (waaronder Beerschot) en legt nu uit waarom hij resoluut voor de Kerels koos.

KV Kortrijk plukte Bryan Adinany deze winter weg bij Lierse. Een serieuze aderlating voor de Pallieters, waar de centrumspits nagenoeg iedere wedstrijd de volle 90 minuten speelde.

Voor KVK dan weer een knappe aanwinst. Trainer Michiel Jonckheere toonde zich al enorm gelukkig met zijn nieuwe aanvaller. "Bryan heeft présence in de box, is sterk met het hoofd en brengt diepgang. Met zijn 1m90 is hij bovendien een enorme atleet en hij viel deze week ook meteen mee tijdens zijn eerste training", vertelde hij op de clubwebsite.

Waarom Adinany Lierse verliet en voor KV Kortrijk koos

In een interview met Het Nieuwsblad legde Adinany uit waarom hij deze winter vertrok. "Ik was graag bij Lierse en we hadden echt wel een toffe groep, maar de mogelijkheden zijn er nu eenmaal nogal beperkt."

Er waren geïnteresseerden genoeg. "Beerschot wilde mij, net als een paar buitenlandse clubs en helemaal op het einde KV Kortrijk." Uiteindelijk koos hij voor een avontuur bij de Kerels.



"Dat zag ik meteen zitten. Kortrijk is een mooi, gezonde en ambitieuze club. Dit is een stap voorwaarts voor mij. We staan er goed voor in de promotiestrijd. Het is de bedoeling zoveel mogelijk te winnen en minstens tweede te eindigen. Ik hoop dat ik daar zoveel mogelijk mee kan helpen", besluit Adinany.