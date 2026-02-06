Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

Na het ontslag van Besnik Hasi gaat de kritiek bij Anderlecht alle kanten uit. Ook Olivier Renard ligt onder vuur, maar volgens Peter Vandenbempt verdient de sportief directeur een eerlijkere beoordeling.

Besnik Hasi werd onlangs ontslagen bij RSC Anderlecht vanwege het slechte voetbal en de tegenvallend resultaten. De nederlaag op het veld van Standard was de druppel die de emmer deed overlopen. Maar hij is uiteraard langs niet de enige schuldige voor de sportieve malaise bij paars-wit.

Zo wordt er ook vaak gekeken naar Olivier Renard. Mede omdat een groot deel van de fans vindt dat zijn transfers mislukten. Peter Vandenbempt vindt dat er naar het grotere plaatje moet gekeken worden.

"Bij een tussentijdse evaluatie verdient Renard zeker geen onderscheiding, maar het is wel fair om rekening te houden met de omstandigheden", legt de commentator uit in zijn column in Het Nieuwsblad. "En met de eisen van de raad van bestuur."

Renard onder druk, maar niet zonder verdiensten

"Op de vraag wat Renard Anderlecht het voorbije anderhalf jaar al heeft bijgebracht, is het antwoord: geld. Met de halsoverkopverkoop van een absolute smaakmaker als Angulo is nog een keer duidelijk geworden dat zoiets nog altijd noodzakelijk is. Meer nog omdat Coucke al veel langer heeft laten weten dat hij er niet nóg meer van zijn centen wil instoppen."

"Onder Renard is de loonlast, zoals hem is opgedragen, fors gedaald. En dat ondanks nog altijd lopende zware contracten van Verschaeren – wie gaf hem dat ook alweer? – Rits en Foket", gaat Vandenbempt verder. Hij benadrukt ook nog eens dat Renard wel degelijk heel wat opleverde voor Anderlecht.



"Renard verkocht ook al voor een kleine 60 miljoen. Intern doen er enkelen die twee keer 20 miljoen voor Jan-Carlo Simic en Angulo af als ‘puur geluk’. Tja, zo is er altijd een uitleg natuurlijk. En er nog 10 miljoen uitsleuren voor Kasper Dolberg, die ze conform de afspraak met de speler moesten laten gaan, is ook niet verkeerd", aldus Vandenbempt.