Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na het ontslag van Besnik Hasi gaat de kritiek bij Anderlecht alle kanten uit. Ook Olivier Renard ligt onder vuur, maar volgens Peter Vandenbempt verdient de sportief directeur een eerlijkere beoordeling.

Besnik Hasi werd onlangs ontslagen bij RSC Anderlecht vanwege het slechte voetbal en de tegenvallend resultaten. De nederlaag op het veld van Standard was de druppel die de emmer deed overlopen. Maar hij is uiteraard langs niet de enige schuldige voor de sportieve malaise bij paars-wit.

Zo wordt er ook vaak gekeken naar Olivier Renard. Mede omdat een groot deel van de fans vindt dat zijn transfers mislukten. Peter Vandenbempt vindt dat er naar het grotere plaatje moet gekeken worden.

"Bij een tussentijdse evaluatie verdient Renard zeker geen onderscheiding, maar het is wel fair om rekening te houden met de omstandigheden", legt de commentator uit in zijn column in Het Nieuwsblad. "En met de eisen van de raad van bestuur."

Renard onder druk, maar niet zonder verdiensten

"Op de vraag wat Renard Anderlecht het voorbije anderhalf jaar al heeft bijgebracht, is het antwoord: geld. Met de halsoverkopverkoop van een absolute smaakmaker als Angulo is nog een keer duidelijk geworden dat zoiets nog altijd noodzakelijk is. Meer nog omdat Coucke al veel langer heeft laten weten dat hij er niet nóg meer van zijn centen wil instoppen."

"Onder Renard is de loonlast, zoals hem is opgedragen, fors gedaald. En dat ondanks nog altijd lopende zware contracten van Verschaeren – wie gaf hem dat ook alweer? – Rits en Foket", gaat Vandenbempt verder. Hij benadrukt ook nog eens dat Renard wel degelijk heel wat opleverde voor Anderlecht.

Lees ook... Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

"Renard verkocht ook al voor een kleine 60 miljoen. Intern doen er enkelen die twee keer 20 miljoen voor Jan-Carlo Simic en Angulo af als ‘puur geluk’. Tja, zo is er altijd een uitleg natuurlijk. En er nog 10 miljoen uitsleuren voor Kasper Dolberg, die ze conform de afspraak met de speler moesten laten gaan, is ook niet verkeerd", aldus Vandenbempt.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

13:15
Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

10:48
2
Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

12:40
1
🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

08:00
14
Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

07:22
1
Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

13:00
Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel" Reactie

Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel"

06:00
Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" Reactie

Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur"

23:40
8
Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" Reactie

Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan"

23:14
19
Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

22:29
Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

12:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

11:00
📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

21:00
3
FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

12:00
Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

11:00
Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

08:40
Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

09:30
5
OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

10:30
Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

10:00
Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

09:00
Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

08:20
Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

07:40
2
Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

07:00
LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

06:15
Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

06:30
2
Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

23:00
'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

22:30
2
Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

22:00
Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

21:40
5
Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

21:50
Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

21:20
Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

20:40
Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

20:50
Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

20:10
4
Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

19:00
1
Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

franchi franchi over Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt laszlo laszlo over Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij Svédél Svédél over 📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park jawaddedadde jawaddedadde over Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend Impala Impala over Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" Andreas2962 Andreas2962 over Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt" TatstOn TatstOn over Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder Borak Borak over 🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp" TatstOn TatstOn over 'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved