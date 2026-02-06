Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

Edward Still had Moussa Diarra donderdag een basisplaats gegeven in het hart van de defensie, en de Franse verdediger pakte een rode kaart... waardoor Coba Da Costa, die pas was ingevallen, alweer naar de kant moest.

Na zijn eerste wedstrijd, in de bijzonder moeilijke context van de Clasico, kon je nog geen echte conclusies trekken. Moussa Diarra bleef daar vrij onopvallend op de linksbackpositie, die ook niet per se zijn beste is. Maar na de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België dringt één vaststelling zich op: Anderlecht heeft geen poëet aangetrokken.

Harde ingrepen, ballen zonder pardon de tribunes in en een vurige, agressieve houding die doet denken aan Marcin Wasilewski – of recenter Jan-Carlo Šimić: Diarra is een rots. Hij speelde, binnen zijn stijl, zeker geen slechte wedstrijd, vooral naast een van nature discretere Lucas Hey.

Maar hij zal zijn overgave wellicht moeten temperen. Zijn smerige fout nadat hij zich liet voorbijlopen door Marwan Al-Sahafi was volledig overbodig. Zelfs zijn trainer kon er niet omheen: de rode kaart was onbetwistbaar. Geen fraai beeld voor een speler die juist werd gehaald om rust en zekerheid te brengen in de Anderlecht-defensie.

Coba Da Costa opgeofferd: hij begreep het perfect

De andere nieuwkomer die donderdag kennismaakte met het Lotto Park was Coba Da Costa, die werd binnengehaald met de zware opdracht om Nilson Angulo te doen vergeten. Hij viel in op de rechterflank, maar het is quasi onmogelijk om hem te beoordelen op de 20 minuten die hij kreeg.

Niet omdat hij pas laat in de wedstrijd inviel, integendeel: Da Costa kwam net na het uur in, maar moest alweer naar de kant na de uitsluiting van Moussa Diarra. Een onvermijdelijk tactisch offer. De supporters applaudisseerden hem toen hij het veld verliet. "Hij was niet echt aangedaan, want hij weet dat dit een uitzonderlijke situatie was. We waren er allemaal voor hem", vatte Nathan Saliba samen na de wedstrijd. Hij verzekerde dat hij op training het talent van de Spanjaard al had gezien.



Edward Still zal zijn nieuwe winger ongetwijfeld een hart onder de riem hebben gestoken na dat ultrakorte debuut. Gezien het creatieve tekort bij RSC Anderlecht zal Da Costa sowieso snel nieuwe kansen krijgen om zich te tonen.