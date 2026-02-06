Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

Net toen Alessio Castro-Montes zijn doorbraak leek te forceren bij 1. FC Köln, krijgt hij een flinke klap te verwerken. De Belg valt uit op een bijzonder ongelukkig moment.

Begin september 2025 tekende Alessio Castro-Montes bij 1. FC Köln. Hij verliet Union SG, dat nog 2 miljoen euro recupereerde. Hetzelfde bedrag dat de Brusselaars betaalden aan KAA Gent voor zijn diensten.

Het begin van zijn avontuur in Duitsland verliep best moeilijk. De flankspeler kreeg niet veel speeltijd en moest het lange tijd met enkele invalbeurten doen, als hij zelfs van de bank kwam.

Maar na Nieuwjaar veranderde alles voor de Belg. Hij startte in vier van de vijf laatste wedstrijden én versierde twee keer een plaats in het Bundesliga-Team of the Week.

Doorbraak van Castro-Montes abrupt afgeremd

In die vier wedstrijden was hij bovendien goed voor drie assists. Maar net wanneer Castro-Montes zich volledig heeft ingewerkt krijgt hij bijzonder slecht nieuws te horen.


Köln meldt via zijn officiële kanalen namelijk dat de speler buiten strijd is met een spierblessure. Ook Linton Maina is out, hij liep een ribbreuk op. Over de ernst van de blessure is nog niets geweten.

