Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler
Foto: © photonews
Beşiktaş slaat in de laatste uren van de mercato opnieuw toe met de komst van twee voormalige spelers uit de Pro League. Emmanuel Agbadou is al aangekomen in Turkije, terwijl Amir Murillo in aantocht is.
Hoewel de wintermercato in België en de vijf grote Europese competities al gesloten is, blijft die in Griekenland en Turkije nog open tot vanavond 6 februari. De grote Turkse clubs maken daar volop gebruik van om hun mercato af te ronden.
Ze toonden zich de voorbije dagen ook bijzonder actief. De grootste winterstunt is zonder twijfel voor Fenerbahçe, dat zich wist te versterken met N’Golo Kanté.
Ook Beşiktaş blijft niet achter en slaat in deze eindsprint nog stevig toe. Twee dagen geleden kondigde de club al de komst aan van Racing Genk-spits Hyeon-Gyu Oh. Eerder in januari haalde het ook al Yasin Özcan binnen, die in het seizoensbegin nog aan Anderlecht werd uitgeleend.
Emmanuel Agbadou en Amir Murillo naar Beşiktaş
Daar blijft het niet bij, want op deze laatste dag van de mercato staan nog twee ex-spelers uit onze competitie voor een transfer naar Beşiktaş. De komst van de eerste is al officieel: Emmanuel Agbadou (ex-Eupen) maakt de overstap naar de nummer vijf van Turkije. Hij komt over van Wolverhampton.
Volgens lokale media zal Beşiktaş zich ook versterken met Amir Murillo, die de voorbije dagen richting uitgang werd geduwd bij Olympique Marseille. Er wordt gesproken over een transfersom van 6 miljoen euro. Een officiële bevestiging wordt nog vandaag verwacht.
Transfer görüşmesine başladığımız Emmanuel Agbadou, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi. 🦅 pic.twitter.com/HjGBnYQfP8— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2026
🚨 Beşiktaş ve Marseille, Amir Murillo transferi için 5+1 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 5, 2026
