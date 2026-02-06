Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

Sinds zijn blessure eind oktober kwam Kevin De Bruyne nauwelijks nog in actie voor Napoli. De Rode Duivel blijft echter niet bij de pakken zitten en is achter de schermen bijzonder actief, onder meer om voormalige ploegmaats naar de club te halen.

Kevin De Bruyne stond aan de aftrap in zeven van de eerste acht speeldagen in de Serie A en startte ook drie keer in de Champions League. Zijn avontuur bij Napoli begon dus veelbelovend, met al vier doelpunten en twee assists op de teller.

Eind oktober liep de Rode Duivel echter een scheur op aan zijn hamstring. Sindsdien kwam hij niet meer in actie en zijn terugkeer laat nog op zich wachten. Mogelijk maakt hij zelfs pas na de interlandperiode van maart zijn rentree.

Tijdens zijn revalidatie blijft de 34-jarige middenvelder wel bijzonder actief achter de schermen. Zo zou hij proberen om voormalige ploegmaats naar Napoli te halen — zeker nu één van hen momenteel zonder club zit.

Kevin De Bruyne duwt voor komst van Raheem Sterling naar Napoli

Volgens The Sun is Napoli in gesprek met Raheem Sterling, die vorige week in onderling overleg zijn contract bij Chelsea ontbond. De 31-jarige Engelse flankaanvaller is op zoek naar een nieuwe start, en Kevin De Bruyne zou een sleutelrol spelen in de gesprekken tussen speler en club.



De Belgische en Engelse international begonnen samen aan hun avontuur bij Manchester City in 2015 en speelden daar zeven seizoenen samen, voor Sterling naar Londen trok. De Bruyne zou zijn ex-ploegmaat nu graag naar Zuid-Italië zien komen, al zouden de hoge loonverwachtingen van Sterling voorlopig een struikelblok vormen in de onderhandelingen.