FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

Marcus Rashford lijkt zijn draai helemaal gevonden te hebben bij FC Barcelona. De Engelsman bloeit opnieuw open in La Liga en zijn prestaties blijven niet zonder gevolgen. In Catalonië is nu een duidelijke knoop doorgehakt.

Afgelopen zomer pakte FC Barcelona uit met de komst van Marcus Rashford. De flankaanvaller werd weggeplukt bij Manchester United en kon een nieuwe start krijgen in La Liga. Hij werd gehuurd met een aankoopoptie.

De Spaanse competitie lijkt hem wel te bevalen. In totaal stond de Engelse international al 33 keer op het veld bij de blaugrana. Hij kon de netten 10 keer doen trillen en gaf 13 assists.

Barça wil aankoopoptie van 30 miljoen euro lichten

Een vaste basisspeler is hij nog niet, maar alles gaat de goede kant op. Volgens het Spaanse medium Sport heeft Barça nu een grote beslissing genomen over zijn toekomst.

De Catalanen zouden namelijk zijn optie van 30 miljoen euro willen lichten. Over de prijs wordt niet meer onderhandeld, want United zou "geen euro willen toegeven".



Rashford deed zelf al heel wat inspanningen om naar Barcelona te komen. Behoudens grote problemen tekent hij in juni een contract voor drie seizoen in Spanje.