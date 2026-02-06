Zulte Waregem beseft dat het zeer moeilijk wordt: "De optelsom is gemaakt"

Zulte Waregem was met een duidelijk plan vertrokken op winterstage en wist hoeveel punten het wilde pakken in de eerste wedstrijden van het nieuwe jaar. Tegen Genk en Club Brugge was alles bonus, tegen Westerlo en Dender was het van moeten.

Door de zege tegen KRC Genk hadden ze bij Essevee al drie leuke punten gepakt, maar door de nederlaag tegen Westerlo staat er plots toch opnieuw heel wat druk op het treffen met hekkensluiter FCV Dender EH – dat wel nog flink wat minder punten heeft.

Zulte Waregem staat maar net boven de lijn van de Relegation Play-offs

De kloof met de dertiende plaats en de Relegation Play-offs is amper twee punten en tegen Dender moet er dus absoluut gewonnen worden. En dat beseffen ze eigenlijk ook wel bij Zulte Waregem zelf ook stilaan: er staat druk op de ketel.

“Qua resultaat laat dit een zure nasmaak achter”, stipte ook Sven Vandenbroeck al aan na de nederlaag tegen Westerlo. “We hadden deze wedstrijd en die tegen Dender aangestipt om punten te pakken, de optelsom is nu gemaakt.”

Teleurstelling en frustratie bij Zulte Waregem is groot: tegen Dender is het van moeten

“En de slotsom is dat we het tegen Dender zullen moeten doen. We zullen het hoofd vrij moeten maken, klinisch verdedigen en het resultaat meenemen om beter te doen tegen Dender. Het zorgenkind was dat we te lang twijfelden na de 0-1.”



Een gevoel dat ook leefde bij Jeppe Erenbjerg: “De teleurstelling is groot na de nederlaag tegen Westerlo. Er is frustratie, want we verliezen van een directe concurrent. We spelen nu meteen opnieuw thuis en weten wat we moeten doen.”