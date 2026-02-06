Vincent Kompany krijgt bijzonder grote opsteker

Het is officieel: Serge Gnabry heeft zijn contract bij Bayern München verlengd tot juni 2028. En dat is uiteraard heel erg goed nieuws voor Vincent Kompany en de club uit Beieren. Ze kunnen nu verder gaan bouwen aan de toekomst.

Het vorige contract van de Duitser liep tot komende zomer. Bayern moest hem verlengen om mogelijk gratis vertrek van de speler die sinds juli 2017 aan de club verbonden is te voorkomen. En dus was er werk aan de winkel.

Gnabry blij met contractverlenging bij Bayern München

De in Stuttgart geboren speler is natuurlijk verheugd over zijn verlenging en spreekt daarover op de webstek van de club: "Ik ben heel blij dat ik nog meerdere jaren voor Bayern mag spelen. De gesprekken zijn altijd positief geweest."

"Toen ik bij Bayern begon, had ik nooit gedacht hier tien jaar te blijven tegen het einde van dit contract. Mijn doel is om op deze lijn voort te bouwen. We vormen een echte eenheid en kunnen grote dingen bereiken."

Ook Max Eberl is heel blij met de contractverlenging van Gnabry

Een keuze die wordt aangemoedigd door zijn ontplooiing in Beieren: "De redenen voor deze verlenging zijn het team, de coaches, de hele club, de supporters, de stad en de omgeving. Ik voel me echt thuis bij Bayern."

Max Eberl, de Algemeen Sportief Directeur, heeft zich ook uitgesproken over de verlenging van de vleugelspeler: "Serge Gnabry is bij Bayern opgegroeid en is een van de absolute pijlers van dit team. Hij is extreem belangrijk, zowel op het veld als in de kleedkamer. Hij heeft met deze club al alles gewonnen en wil nog meer. Dat maakt hem een voorbeeld. Hij belichaamt Bayern."