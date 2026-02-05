Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan"

Interim-coach Edward Still bleef opvallend positief na de 0-1-nederlaag van Anderlecht tegen Antwerp in de heenmatch van de halve finale van de Croky Cup. De interimcoach zag een intense wedstrijd en gelooft nog volop in de kansen van paars-wit voor de terugmatch op de Bosuil.

“Het was een heel intense wedstrijd met veel druk van beide ploegen”, analyseerde Still. “Alleen lag onze balsnelheid te laag en wonnen we niet genoeg tweede ballen. In de laatste zone waren we er wel, maar we maakten het niet af.”

Volgens Still kreeg Anderlecht nochtans voldoende mogelijkheden om te scoren. “We hadden kansen om minstens één doelpunt te maken, onder meer via Saliba en Bertaccini. Je kan deze wedstrijd zelfs met 2-0 winnen als je kijkt naar het aantal kansen dat we kregen.”

De coach zag ook lichtpunten na rust. “We waren twintig à vijfentwintig minuten heel goed in de tweede helft, maar dan vielen die rode kaarten. Verschaeren is heel goed ingevallen en bracht extra energie in de ploeg.”

Edward Still zag heel veel kansen voor Anderlecht: "Het kon 2-0 zijn"

De wedstrijd werd overschaduwd door die twee rode kaarten, maar Still bleef daar rustig onder. “De tweede gele kaart voor Sardella vond ik licht. Over die van Diarra kan ik weinig zeggen. Daarna hebben we met negen man gevochten en Colin Coosemans was fantastisch in doel.”

Dat Anderlecht al 3,5 wedstrijden niet meer scoort, baart hem minder zorgen. “We moeten gewoon blijven doorgaan en er niet te veel over nadenken. Het probleem zou groter zijn als we geen kansen creëerden, maar die waren er wel.”



Lees ook... Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur"›

Still kijkt dan ook met vertrouwen vooruit naar de terugwedstrijd. “We hebben vertrouwen gehaald uit deze prestatie en trekken met veel goesting naar de Bosuil. Niets is gespeeld. De verdediging een probleem? We hebben jonge spelers, jongens als Ilic vielen goed in en we zullen oplossingen vinden.”