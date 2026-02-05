Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien)

Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien)
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1468

KV Mechelen stond op speeldag 18 nog stevig in de top zes. De Maneblussers leken op dat moment - naast STVV - de verrassing van het seizoen te zullen worden. Maar intussen lijkt 'het Malinwa-syndroom' weer toegeslagen te hebben.

KV Mechelen heeft al vijf matchen op rij niet meer kunnen winnen. 3 op 15 en daarmee zijn ze uit de top zes gevallen. Een pijnlijke vaststelling, want Achter de Kazerne droomden ze er toch van om na al die jaren eindelijk eens aan de Champions' Play-offs te kunnen deelnemen.

KV Mechelen droomt al jaren van deelname aan play-off 1

Nu goed, het is natuurlijk nog niet voorbij, maar in de zeven resterende wedstrijden spelen ze tegen Antwerp, La Louvière, Zulte Waregem, Gent, Anderlecht en Club Brugge. Vooral die eindsprint oogt dus bijzonder moeilijk te worden. Tegen teams die ofwel hun positie in de top zes willen handhaven ofwel aan de titelrace willen beginnen met een zo groot mogelijk aantal punten.

We mogen het gerust een syndroom beginnen noemen, dat sneuvelen voor de eindstreep. KV Mechelen is de afgelopen jaren meerdere keren dicht bij de Belgische Play‑offs 1 geweest, maar miste die vaak nipt. Het seizoen 2019-2020 stonden ze zesde na 29 speeldagen, maar werd de competitie stopgezet door de coronacrisis. 

In het seizoen 2020/21 eindigde de club op de achtste plaats in de reguliere competitie, net buiten de top 6 die recht geeft op Play‑offs 1. In 2021/22 eindigde Malinwa zevende. Ondanks een meer dan degelijk seizoen bleef de beloning uit.

In 2023/24 sloot de club de reguliere competitie wederom af op de achtste plaats, waardoor de deelname aan Play‑offs 1 opnieuw aan hun neus voorbijging. En vorig seizoen was hetzelfde verhaal. 

KV Mechelen kan het nog keren, maar het programma oogt aartsmoeilijk

Kunnen Fred Vanderbiest en de zijnen het tij nog keren? Dan zullen ze weer op het niveau van het seizoensbegin moeten spelen, toen ze vrank en vrij hun kans gingen. Maar de druk lijkt bij KV Mechelen elke keer toe te slaan. 

Nochtans zou het vooral financieel een opsteker zijn. 10 wedstrijden tegen topclubs betekenen zo goed als zeker een uitverkocht Achter de Kazerne. En de spelers komen nog meer in de kijker voor een hogere transferprijs. Nog zeven matchen om het te keren...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen

Meer nieuws

LIVE: Twee veranderingen bij Anderlecht en andere spits: Sikan en Camara op de bank Live

LIVE: Twee veranderingen bij Anderlecht en andere spits: Sikan en Camara op de bank

19:14
Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

19:20
Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

19:00
1
DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

14:00
2
De opvallende Belgische miljoenentransfer is onderdeel van een stevig plan

De opvallende Belgische miljoenentransfer is onderdeel van een stevig plan

18:20
Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

18:00
1
Opvallendste dossier in Belgisch voetbal? Achtste uitleenbeurt voor international

Opvallendste dossier in Belgisch voetbal? Achtste uitleenbeurt voor international

18:10
Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst

Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst

17:41
Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

17:00
Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht

Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht

17:20
'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

16:30
4
📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit

📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit

16:00
9
Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

15:30
Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

15:00
1
Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

14:40
4
STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

13:50
DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

14:20
David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

13:30
Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

13:00
1
Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

12:40
15
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

12:20
Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

12:20
2
Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

12:00
2
Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

11:00
Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

11:40
Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

11:20
Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

10:30
14
KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

08:20
5
LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

10:15
Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

09:30
Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

09:46
5
Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

09:00
1
Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

08:40
20
Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

08:00
21
Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

07:20
1
Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

07:40
21

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

fierce fierce over Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen' FCB vo altijd FCB vo altijd over 📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit RememberLierse RememberLierse over Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder .. .. over Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder Swakke25 Swakke25 over Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat" Ratko Svilar Ratko Svilar over Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor" Swakke25 Swakke25 over Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien) Piereke. Piereke. over Anderlecht - Antwerp: - Dirk1897 Dirk1897 over Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub JaKu JaKu over 'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved