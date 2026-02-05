Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien)

KV Mechelen stond op speeldag 18 nog stevig in de top zes. De Maneblussers leken op dat moment - naast STVV - de verrassing van het seizoen te zullen worden. Maar intussen lijkt 'het Malinwa-syndroom' weer toegeslagen te hebben.

KV Mechelen heeft al vijf matchen op rij niet meer kunnen winnen. 3 op 15 en daarmee zijn ze uit de top zes gevallen. Een pijnlijke vaststelling, want Achter de Kazerne droomden ze er toch van om na al die jaren eindelijk eens aan de Champions' Play-offs te kunnen deelnemen.

KV Mechelen droomt al jaren van deelname aan play-off 1

Nu goed, het is natuurlijk nog niet voorbij, maar in de zeven resterende wedstrijden spelen ze tegen Antwerp, La Louvière, Zulte Waregem, Gent, Anderlecht en Club Brugge. Vooral die eindsprint oogt dus bijzonder moeilijk te worden. Tegen teams die ofwel hun positie in de top zes willen handhaven ofwel aan de titelrace willen beginnen met een zo groot mogelijk aantal punten.

We mogen het gerust een syndroom beginnen noemen, dat sneuvelen voor de eindstreep. KV Mechelen is de afgelopen jaren meerdere keren dicht bij de Belgische Play‑offs 1 geweest, maar miste die vaak nipt. Het seizoen 2019-2020 stonden ze zesde na 29 speeldagen, maar werd de competitie stopgezet door de coronacrisis.

In het seizoen 2020/21 eindigde de club op de achtste plaats in de reguliere competitie, net buiten de top 6 die recht geeft op Play‑offs 1. In 2021/22 eindigde Malinwa zevende. Ondanks een meer dan degelijk seizoen bleef de beloning uit.

In 2023/24 sloot de club de reguliere competitie wederom af op de achtste plaats, waardoor de deelname aan Play‑offs 1 opnieuw aan hun neus voorbijging. En vorig seizoen was hetzelfde verhaal.





KV Mechelen kan het nog keren, maar het programma oogt aartsmoeilijk

Kunnen Fred Vanderbiest en de zijnen het tij nog keren? Dan zullen ze weer op het niveau van het seizoensbegin moeten spelen, toen ze vrank en vrij hun kans gingen. Maar de druk lijkt bij KV Mechelen elke keer toe te slaan.

Nochtans zou het vooral financieel een opsteker zijn. 10 wedstrijden tegen topclubs betekenen zo goed als zeker een uitverkocht Achter de Kazerne. En de spelers komen nog meer in de kijker voor een hogere transferprijs. Nog zeven matchen om het te keren...