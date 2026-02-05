Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

Edward Still is de nieuwe coach ad interim van Anderlecht en staat voor een cruciale periode richting de bekerfinale. Ex-speler Stef Peeters, die onder Still bij KAS Eupen speelde, schetst een duidelijk beeld van de 35-jarige trainer.

“Wat me vooral bijblijft, is hoe minutieus hij alles voorbereidde”, zegt Peeters in HLN. “Voor elke training kregen we beelden te zien van de oefenvormen en het verloop van de sessie. Hij werkte enorm hard aan details.”

Peeters benadrukt de inzet van Still. “Een echte workaholic, die als eerste op de club arriveerde en als laatste weer vertrok. Hij is een uitstekende coach, ik kan weinig negatiefs over hem zeggen.”

Edward Still is tactisch veeleisend volgens ex-speler Stef Peeters

Toch was Still volgens Peeters soms té veeleisend. “Voor de manier waarop hij voetbal ziet, heb je kwaliteit nodig, en die was er niet altijd bij Eupen. Soms werd het wat te complex voor jongens met minder spelinzicht.”

“Hij vraagt veel van zijn spelers: je moet meedenken, tactisch mee zijn, maar je moet het ook kunnen volgen”, vervolgt Peeters. “Als Edward Still een bespreking geeft, moet je je hoofd erbij houden. Anders val je door de mand.”

Lees ook... LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn›

Peeters besluit: “Ik zie hem als een ambitieuze, moderne trainer die op zijn leeftijd al behoorlijk wat ervaring heeft opgedaan op het hoogste niveau."