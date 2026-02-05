Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Edward Still is de nieuwe coach ad interim van Anderlecht en staat voor een cruciale periode richting de bekerfinale. Ex-speler Stef Peeters, die onder Still bij KAS Eupen speelde, schetst een duidelijk beeld van de 35-jarige trainer.

“Wat me vooral bijblijft, is hoe minutieus hij alles voorbereidde”, zegt Peeters in HLN. “Voor elke training kregen we beelden te zien van de oefenvormen en het verloop van de sessie. Hij werkte enorm hard aan details.”

Peeters benadrukt de inzet van Still. “Een echte workaholic, die als eerste op de club arriveerde en als laatste weer vertrok. Hij is een uitstekende coach, ik kan weinig negatiefs over hem zeggen.”

Edward Still is tactisch veeleisend volgens ex-speler Stef Peeters

Toch was Still volgens Peeters soms té veeleisend. “Voor de manier waarop hij voetbal ziet, heb je kwaliteit nodig, en die was er niet altijd bij Eupen. Soms werd het wat te complex voor jongens met minder spelinzicht.”

“Hij vraagt veel van zijn spelers: je moet meedenken, tactisch mee zijn, maar je moet het ook kunnen volgen”, vervolgt Peeters. “Als Edward Still een bespreking geeft, moet je je hoofd erbij houden. Anders val je door de mand.”

Lees ook... LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn
Peeters besluit: “Ik zie hem als een ambitieuze, moderne trainer die op zijn leeftijd al behoorlijk wat ervaring heeft opgedaan op het hoogste niveau."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

10:15
DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

14:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

12:20
Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

09:46
5
Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

13:00
Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

12:20
2
Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

09:00
1
Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

08:40
16
Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

07:20
1
Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

07:40
19
DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

14:00
1
STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

13:50
Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

12:40
6
Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

11:20
David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

13:30
Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

10:30
10
Anderlecht polst ook deze Belgische coach al als opvolger van Besnik Hasi

Anderlecht polst ook deze Belgische coach al als opvolger van Besnik Hasi

07:02
Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

11:40
Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

11:00
KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

08:20
5
Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

08:00
17
Opmerkelijke transfersoap: 'Mogi Bayat ging met deze speler de Belgische topclubs af tijdens wintermercato'

Opmerkelijke transfersoap: 'Mogi Bayat ging met deze speler de Belgische topclubs af tijdens wintermercato'

06:30
7
Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

18:20
Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

09:30
Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

17:40
2
Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

21:40
3
Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

20:40
2
"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

16:30
De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

15:00
🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

23:00
6
Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

22:30
Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

04/02
4
'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

23:30
'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

22:30
17
Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

19:40
6
Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

04/02
28

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions Snipergoal Snipergoal over Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen' aangespoelde aangespoelde over DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast OH boy OH boy over Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen Snipergoal Snipergoal over Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld" FCBalto FCBalto over Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard' franchi franchi over Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder King of Highbury King of Highbury over 🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved