Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

Antwerp staat vanavond tegenover Anderlecht in de heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. Trainer Joseph Oosting blikt vooruit, maar kijkt tegelijk ook al verder dan enkel deze bekercampagne.

De Nederlander ziet dat zijn ploeg nog stappen moet zetten op het vlak van mentaliteit. “Je hebt een paar sterke karakters nodig die eens op tafel durven slaan. De boel wakker schudden. We hebben te weinig spelers die dat doen. Vincent Janssen is een persoonlijkheid. Maar kan hij het alleen?”, vraagt hij zich af in HLN.

Over diezelfde Janssen maakte Oosting meteen duidelijk dat hij hem er graag bij houdt. “Ik heb hem al gevraagd om te blijven. Vincent wil blijven. Als je een elftal wil bouwen, dan heb je ook ‘key players’ nodig. De vraag is of het financieel zal lukken om hem te houden.”

Antwerp spreekt openlijk de ambitie uit om opnieuw richting titelstrijd te evolueren. Oosting voelt zich aangesproken door dat project. “Die ambitie is er, ja. En daar hoort een bouwer bij”, knipoogt hij.

Toch beseft de coach dat alles staat of valt met de financiële realiteit. “Ik ben niet gekomen om voor de negende plek te spelen. Maar garanties heb je nooit. Als iets financieel niet mogelijk is, dan moeten ze me dat zeggen. Zo simpel is het.”

Zijn keuze voor Antwerp kwam er ondanks een andere persoonlijke planning. “Het was de bedoeling om pas na dit seizoen weer aan de slag te gaan. Ik ben net opa geworden en binnenkort word ik dat opnieuw. Maar Antwerp sprak me zo aan.”



Het eerste contact met Marc Overmars gaf uiteindelijk de doorslag. “Ik zat bij mijn zoon naar het voetbal te kijken toen mijn smartphone oplichtte: ‘Marc Overmars hier’. Hij vroeg me diezelfde avond nog naar Antwerpen te rijden. Dan weet je dat je op nummer één staat. Met iemand als Marc wilde ik heel graag samenwerken.”