Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions
Voetbalsupporters zouden binnenkort legaal vuurwerk kunnen afsteken in Belgische stadions. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin geeft groen licht voor een proefproject samen met de Pro League.

Het initiatief moet pyrotechniek op een gecontroleerde en veilige manier mogelijk maken. Supporters zouden zo voor sfeer kunnen zorgen zonder het huidige illegale gebruik. “Voetbal moet een feest blijven”, klinkt het bij Quintin in De Standaard.

Clubs die willen deelnemen, kunnen een aanvraag indienen. Een groep meerderjarige supporters zou dan eerst een opleiding krijgen bij de brandweer en nadien op afgesproken momenten vuurwerk mogen gebruiken in specifieke vakken.

Minister van Binnenlandse Zaken wil weer pyrotechnisch materiaal toelaten in de stadions

De Pro League wil de tests nog dit seizoen opstarten en nadien evalueren. “We zullen bekijken of begeleid gebruik van pyrotechniek ooit duurzaam deel kan uitmaken van een veilige stadionbeleving”, aldus CEO Lorin Parys.

Niet alle clubs staan te springen. Standard en Charleroi tonen interesse, terwijl Vlaamse en Brusselse clubs voorlopig voorzichtiger reageren.

De Stichting Brandwonden is scherp voor het plan en overweegt juridische stappen. Volgens de organisatie zal het illegaal vuurwerk niet verdwijnen en kan het initiatief zelfs extra risico’s met zich meebrengen.

