Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

Foto: © photonews

Het avontuur van Sander Coopman in het buitenland zit er helemaal op. En nu heeft hij ook een ingrijpende beslissing genomen. De speler stopt met profvoetbal en trekt naar Berg en Dal om er het voetbalplezier opnieuw te vinden.

Afgelopen zomer trok Sander Coopman voor het eerst in zijn carrière naar het buitenland. Zijn avontuur in Bosnië-Herzegovina bleek van korte duur. Bij Banja Luka ging het van kwaad naar erger en vorige maand eindigde zijn avontuur er al.

Vele redenen om te stoppen in Bosnië-Herzegovina

Nu heeft Coopman beslist om te stoppen met profvoetbal. Hij gaat terug voetballen in ons land en zal aan de slag gaan bij Berg en Dal. Daarmee is er een laatste episode geschreven in een heel rijk voetbalavontuur voor de speler.

Coopman heeft geen spijt van zijn avontuur, maar liet zijn contract wel snel ontbinden. Door een gebrek aan speeltijd, omdat de coach volgens hem geen Engels verstond onder meer. Maar er waren nog meer redenen om te stoppen.

Sander Coopman stopt met profvoetbal

“Enerzijds omdat ik ginder alleen zat zonder mijn gezin. Anderzijds omdat ik er de laatste maanden niet meer betaald werd. Daarom had ik ook niet veel zin meer om nog langer te blijven en heb ik mijn contract laten ontbinden", klinkt het in Het Laatste Nieuws.


Nu trekt hij naar Berg en Dal, dat voorlaatste staat in de Tweede Amateurklasse en dus nog wel wat te verdedigen heeft. Coopman zelf was onder meer actief voor Club Brugge, Zulte Waregem, Antwerp, Oostende en Beveren.

