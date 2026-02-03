Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League
Het ging vanavond nog maar eens om de Europese knikkers bij Club Brugge. De jonkies mogen net als Romeo Vermant en ploegmaats een Europese lente in.

Club Brugg ontving vanavond AS Monaco. Het was een cruciale krachtmeting in de UEFA Youth League.

Na amper een halfuur voetballen keken de jonge Bruggelingen tegen een 0-2-achterstand aan. Al slaagde Monaco er niet in om de dubbele voorsprong vol te houden.

Nog voor rust zorgden Tobias Lund Jensen en Laurens Goemaere ervoor dat alles opnieuw te herdoen was. Monaco moest de wet van de sterkste uiteindelijk ondergaan.

Jensen zorgde zo'n twintig minuten voor affluiten met zijn tweede van de avond voor de 3-2 en bijhorende kwalificatie. De loting voor de achtste finales staat komende vrijdag op het programma.

Ook de fanion van blauw-zwart bekert nog door op Het Kampioenenbal. In de tussenronde kruist Club Brugge de degens met Atlético Madrid.

