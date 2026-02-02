"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

Jonathan Legear was deze zondag in Sclessin en hij was niet onder de indruk van wat hij zag. Zeker niet van Lucas Hey.

Zondag in Sclessin viel er niet veel te redden voor RSC Anderlecht. En hoewel het voor veel Mauves een prestatie onder de verwachtingen was, is er één speler die zich op zijn gebruikelijke niveau heeft getoond, zij het dus ontoereikend: Lucas Hey.

Catastrofaal in de opbouw, zoals altijd, maar deze keer ook zwak in de duels. Hey bevestigt week na week dat hij niet het niveau heeft om basisspeler te zijn bij Anderlecht. De "groeimarge" die sommigen in hem zagen, lijkt eerder op een foutmarge.

Lucas Hey, onvoldoende voor Anderlecht?

Een constatering die Jonathan Legear, aanwezig langs de lijn deze zondag als commentator, met brutaliteit doet: "Ik hoop dat de volgende trainer van Anderlecht Hey gaat verwijderen, want hij is de slechtste verdediger die ik ooit heb gezien", zegt hij op het RTL Info-programma maandag.

"Ik zeg het al 8 maanden. Ik begrijp niet dat zo'n speler alle wedstrijden kan spelen", zucht hij. Legear stond tussen 2004 en 2011 129 wedstrijden voor Anderlecht op het veld en had destijds verdedigers van wereldklasse rond hem.

Moussa Diarra is deze winter gekomen om de defensie van RSCA te versterken, maar deze zondag stond hij opgesteld als linksback. Misschien zal de volgende coach (of Edward Still, als interim) besluiten hem als basisspeler te maken ten koste van Lucas Hey, wiens krediet bij Besnik Hasi inderdaad moeilijk te begrijpen was.