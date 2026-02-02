OFFICIEEL: OH Leuven laat JPL-kampioen vertrekken naar Eredivisie

Op deadline day blijft het ook bij OHL niet stil. De Leuvenaars werken nog aan uitgaande dossiers en maakten maandag een nieuwe beweging officieel, met een oplossing voor een speler die zich niet kon doorzetten.

Er gebeurt nog veel op transfer deadline day. Ook in Leuven beweegt er nog wat op uitgaand vlak. Maandagnamiddag maakte de club een nieuwe transfer bekend.

Zo wordt Casper Terho tot aan het einde van het seizoen uitgeleend aan Sparta Rotterdam. De 22-jarige Fin zal de aanval van de Eredivisie-club versterken voor het komende half jaar.

Terho op huurbasis richting Nederland

Sparta Rotterdam bedong ook een aankoopoptie, waardoor Terho mogelijk al zijn laatste wedstrijd voor de Leuvenaars heeft gespeeld. OHL gaf ook toe dat het niet liep zoals gehoopt voor de speler.

"Terho kon zich echter niet helemaal doorzetten bij OH Leuven, waardoor de club een oplossing heeft gezocht voor de winger", klink het op de clubwebsite. Hij was nog niet lang actief bij OHL.



Afgelopen zomer haalden ze hem bij Union SG, waar Terho vorig seizoen kampioen mee werd. In 2024 won hij in Brussel ook de Croky Cup. De Fin kwam 13 keer in actie voor Leuven zonder statistieken voor te kunnen leggen.