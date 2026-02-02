Genk onder zware druk: Wolfsburg wil plots nog miljoenen meer betalen voor Matte Smets

De wintermercato draait op volle toeren en bij Racing Genk kan het nog spannend worden. Een Duitse topclub laat niet los en verhoogt de druk met een nieuw, fors bod.

Racing Genk zal nog een drukke dag beleven. De wintemercato sluit deze nacht in de meeste landen en dus worden er nog heel wat last-minute transfers gedaan.

Zondagavond kwam het nieuws binnen dat Wolfsburg een bod had ingediend voor verdediger Matte Smets. De Duitse club legde zo'n 16 miljoen euro op tafel, maar Genk ging niet akkoord.

Wolfsburg duwt door voor Matte Smets, wat doet Genk?

Wolfsburg heeft zich (kort) beraad over de situatie en gaat een stap verder. Het Nieuwsblad meldt dat de Duitsers hun bod met 3 miljoen euro verhoogd hebben.

Genk kan dus 19 miljoen euro vangen voor Smets, indien hij deze winter vertrekt. Wat Genk nu van plan is, is nog niet duidelijk. Wel weten we dat de Limburgers hem liever pas na het seizoen zien vertrekken.

Lees ook... KRC Genk boekt eerste competitiezege onder Nicky Hayen: dit heeft de coach te zeggen›

Ook Smets is niet helemaal wild van het idee om nu plots naar Duitsland te verhuizen. Genk betaalde in de zomer van 2024 nog 2,25 miljoen euro voor de 22-jarige Bilzenaar.