Het startschot is gegeven: 'Deze topclub brengt eerste formeel bod binnen bij KRC Genk voor Konstantinos Karetsas'

Konstantinos Karetsas zal KRC Genk komende zomer verlaten. Maar welke Europese topclub kan het goudhaantje strikken? Het startschot is alvast gegeven.

KRC Genk slaagde er vorige zomer in om Konstantinos Karetsas in Limburg te houden. Meer zelfs: de 18-jarige middenvelder tekende eind 2025 een nieuw contract tot medio 2029.

Al wil dat helemaal niets zeggen. Karetsas zal komende zomer een absolute toptransfer maken. Iedere zelfrespecterende Europese grootmacht heeft de negenvoudig Grieks international op de verlanglijst staan.

Is de interesse van Real Madrid concreet?

Op de geruchtenmolen dook Real Madrid op met een bod van vijftig miljoen euro, maar dat is momenteel slechts een fabel. Al is de wapenwedloop wél begonnen. En het eerste schot is eveneens gelost.

De Turkse media weten dat Galatasaray SK de debatten heeft geopend met een bod van dertig miljoen euro. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Karetsas op 35 miljoen euro, terwijl Genk op een vier of vijf én een nul mikt.

Welke club kan KRC Genk én Konstantinos Karetsas overtuigen?



Desalniettemin is de soap losgebarsten. Wil Galatasaray meespelen met de absolute topclubs? Is Real Madrid echt concreet? Welke troeven gaan Vincent Kompany en Bayern München op tafel gooien? Wordt ongetwijfeld vervolgd.