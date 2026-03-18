Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

De U19 van Club NXT heeft geschiedenis geschreven door zich te plaatsen voor de Final Four van de Youth League. De ploeg van trainer Jonas De Roeck won overtuigend met 0-4 op het veld van Atlético Madrid en zorgde zo voor een absolute stunt.

Na afloop was De Roeck zichtbaar trots op zijn spelersgroep. “Hopelijk wordt dit iets waarover we nog vele jaren zullen praten”, glunderde hij bij Het Nieuwsblad. Voor Club NXT is het de eerste keer dat het deze fase van het toernooi bereikt.

De prestatie is volgens de coach geen toeval. “Club Brugge is een ploeg uit de top twintig van Europa, met de wil om altijd de beste te zijn. Dat was vandaag nog maar eens zichtbaar”, benadrukte De Roeck, die de ambitie binnen de club onderstreepte.

Ideale leerschool voor jonkies Club Brugge

De Final Four, die wordt afgewerkt in Lausanne, is volgens hem veel meer dan enkel een sportieve beloning. “Het is een ideale leerschool voor de spelers”, klonk het. “Ze moeten leren omgaan met aandacht, met verwachtingen en met zaken die ze niet zelf in de hand hebben.”

De Roeck ziet het toernooi ook als een belangrijke test voor de opleiding. “We gaan de lat weer iets hoger leggen voor onze spelers”, stelde hij. Daarmee wil Club NXT zich meten met de beste jeugdopleidingen van Europa.

Lees ook... Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit
De blik gaat nu vooruit naar Zwitserland, waar de jonge Bruggelingen zich opnieuw willen tonen. Met deze prestatie hebben ze alvast een krachtig signaal gestuurd, zowel sportief als naar de buitenwereld.

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

Bij KV Mechelen steken ze nog een pluim op de hoed van Vanderbiest: "Hij heeft niet één keer gevloekt"

17:40
Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

Anderlecht-jeugdproduct Hannes Delcroix op weg naar het WK ondanks dat zorgen groot waren

17:20
Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

Anderlecht-eigenaar Marc Coucke nogmaals voor vele miljoenen euro's in de zak gezet

17:00
Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

Zal hij Leko opvolgen bij Club Brugge? De Roeck legt het haarfijn uit

08:00
Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

Alle matchen op hetzelfde moment in de JPL zondag, maar... bondscoach Rudi Garcia zit bij de Franse tv

15:30
KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

KRC Genk heeft nog eens goud in handen: ook deze speler begint steeds meer op te vallen

15:45
4
Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

Thibaut Courtois gaat forfait geven voor de oefenmatchen van de Rode Duivels

15:56
3
Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

Kompany-ontdekking bij Anderlecht keer na drie jaar terug naar JPL

14:00
1
🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

🎥 Schitterend! Kevin De Bruyne laat de droom van Special Olympics-atleet uitkomenf

15:00
Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

Beslissing Afrikaanse voetbalbond lijkt onbegrijpelijk: "Compleet van de pot gerukt"

14:30
1
Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

Marc Wilmots zet de puntjes op de i bij Standard: onwaarschijnlijke reeks van 30 matchen moet gebroken worden

13:30
BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

BREAKING: De volgende JPL-coach wordt ontslagen, één speeldag voor het einde van de reguliere competitie

13:01
16
Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

Onbetwist titularis bij Anderlecht, maar... de kans is groot dat ze hem in de zomer laten vertrekken

12:40
4
Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

12:20
Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

Deze JPL-ploeg wacht nog een heel lang seizoen: blijft de trainer aan boord?

12:10
"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

"Zonde": Vanhaezebrouck vindt het bijzonder jammer in de JPL

12:00
8
Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

Jeremy Doku doet Europa op drie maanden van het WK daveren, maar...

11:40
4
KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

KRC Genk voorziet alternatief nu fans niet naar La Louvière trekken

10:38
De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

De nieuwe dimensie van de interlandbreak: "Belangrijk dat Courtois er ook bij is"

11:20
2
Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

Door STVV uitgeleende speler wacht maandenlange revalidatie

10:45
📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

📷 OFFICIEEL 78 jaar oud, maar Dick Advocaat heeft nieuwe job beet

11:00
Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

Flips heeft bijzondere band met Hazard: "Geen dag voorbij of hij komt niet bij me thuis"

10:00
STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

STVV in beroep tegen beslissing van Disciplinair Comité

09:45
3
"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

"Kans groot dat hij zal vertrekken": Sportief directeur van KV Mechelen heeft geen goed nieuws

09:30
3
Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

Lokeren eindelijk uit gevarenzone: "Een verloren seizoen"

10:15
OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

OFFICIEEL Karl Vannieuwkerke kiest uit 50 (!) sollicitaties nieuwe trainer

09:15
Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

Carrière voorbij? Kasper Schmeichel spreekt over mogelijk einde na zware blessure

08:40
2
Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

Senegal twijfelt niet en gaat in beroep nadat het de Afrika Cup kwijtspeelt

09:00
2
Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

Branko Strupar even terug bij KRC Genk voor eerbetoon: "Ik ben even sprakeloos"

08:20
Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

Charaï spreekt klare taal nu Marokko alsnog de Afrika Cup wint

07:40
7
Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

Wie van de vijf? Deze namen worden genoemd als opvolger bij Anderlecht

07:00
1
Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

Heel wat spelers bedreigd: de puzzel van de schorsingen in de Pro League

06:30
Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

Gewisseld tijdens de rust in Champions League: wat is er aan de hand met Courtois?

07:20
5
Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

Club Brugge zoals Anderlecht in 2015 en 2016: wat is er geworden van de helden van de Youth League?

22:00
De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

De doorslaggevende afwezige? "Daarom worden ZIJ kampioen"

21:40
BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

BREAKING: Senegal gestraft, Marokko krijgt dan toch nog de Afrika Cup cadeau

23:12
39

