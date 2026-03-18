Club Brugge wil zich meten met beste jeugdopleidingen van Europa: "De lat weer wat hoger"

De U19 van Club NXT heeft geschiedenis geschreven door zich te plaatsen voor de Final Four van de Youth League. De ploeg van trainer Jonas De Roeck won overtuigend met 0-4 op het veld van Atlético Madrid en zorgde zo voor een absolute stunt.

Na afloop was De Roeck zichtbaar trots op zijn spelersgroep. “Hopelijk wordt dit iets waarover we nog vele jaren zullen praten”, glunderde hij bij Het Nieuwsblad. Voor Club NXT is het de eerste keer dat het deze fase van het toernooi bereikt.

De prestatie is volgens de coach geen toeval. “Club Brugge is een ploeg uit de top twintig van Europa, met de wil om altijd de beste te zijn. Dat was vandaag nog maar eens zichtbaar”, benadrukte De Roeck, die de ambitie binnen de club onderstreepte.

Ideale leerschool voor jonkies Club Brugge

De Final Four, die wordt afgewerkt in Lausanne, is volgens hem veel meer dan enkel een sportieve beloning. “Het is een ideale leerschool voor de spelers”, klonk het. “Ze moeten leren omgaan met aandacht, met verwachtingen en met zaken die ze niet zelf in de hand hebben.”

De Roeck ziet het toernooi ook als een belangrijke test voor de opleiding. “We gaan de lat weer iets hoger leggen voor onze spelers”, stelde hij. Daarmee wil Club NXT zich meten met de beste jeugdopleidingen van Europa.

De blik gaat nu vooruit naar Zwitserland, waar de jonge Bruggelingen zich opnieuw willen tonen. Met deze prestatie hebben ze alvast een krachtig signaal gestuurd, zowel sportief als naar de buitenwereld.