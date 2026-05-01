Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Gary Magnée was dit seizoen al meer dan tien keer beslissend en heeft een meer dan interessant profiel voor heel wat clubs in onze Pro League. Hij ligt nog onder contract tot 2028, maar de Luikenaar zou deze zomer weleens aanbiedingen kunnen krijgen van meer gerenommeerde clubs.

Op vrijdag gaat een nieuwe speeldag in de Jupiler Pro League van start. Op papier is het echter geen bijster interessante affiche, tussen twee ploegen die al gered zijn en dus niets meer te winnen hebben: Cercle Brugge en Zulte Waregem.

Een wedstrijd om des keizers baard dus, waarin we zullen zien of de Brugse coach Lars Friis opnieuw kan rekenen op Gary Magnée, die al twee weken out is met een lichte blessure. Om hem misschien wat extra speelkansen te geven.

Jeugdproduct Genk, Anderlecht en Club Brugge klaar voor de doorbraak?

Samen met Nazinho aan de overkant is de gewezen rechtsachter van Eupen een van de sterkhouders van De Vereniging dit seizoen. De 26-jarige speler maakte dit seizoen vier goals en gaf zeven assists: niet slecht voor een defensief profiel in een ploeg uit de kelder van het klassement.

Hij kwam in augustus 2024 over vanop de Kehrweg voor 700.000 euro en veroverde snel een basisplaats in het Jan Breydelstadion, waar hij nog een contract heeft tot 30 juni 2028. Deze zomer kan er echter wel wat bewegen rond hem.

Gary Magnée, een profiel om in de gaten te houden met het oog op de zomermercato?

Het profiel van Gary Magnée — beslissend in de aanval en stevig achterin — is gegeerd bij heel wat clubs in onze competitie, en zijn marktwaarde van 1,5 miljoen euro op referentiesite Transfermarkt maakt van hem een relatief goedkope versterking.



Lees ook... Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat›

Met nog twee jaar contract te gaan is hij nog niet aan de zomer waarop een beslissing over zijn toekomst onvermijdelijk is, maar het is allerminst uitgesloten dat een grotere ploeg dan Cercle Brugge deze zomer in actie schiet. Ter herinnering: Gary Magnée doorliep in zijn jeugd de jeugdopleidingen van KRC Genk en Club Brugge, na een korte passage bij RSC Anderlecht.