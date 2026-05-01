Aernout Van Lindt
Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Gary Magnée was dit seizoen al meer dan tien keer beslissend en heeft een meer dan interessant profiel voor heel wat clubs in onze Pro League. Hij ligt nog onder contract tot 2028, maar de Luikenaar zou deze zomer weleens aanbiedingen kunnen krijgen van meer gerenommeerde clubs.

Op vrijdag gaat een nieuwe speeldag in de Jupiler Pro League van start. Op papier is het echter geen bijster interessante affiche, tussen twee ploegen die al gered zijn en dus niets meer te winnen hebben: Cercle Brugge en Zulte Waregem.

Een wedstrijd om des keizers baard dus, waarin we zullen zien of de Brugse coach Lars Friis opnieuw kan rekenen op Gary Magnée, die al twee weken out is met een lichte blessure. Om hem misschien wat extra speelkansen te geven.

Samen met Nazinho aan de overkant is de gewezen rechtsachter van Eupen een van de sterkhouders van De Vereniging dit seizoen. De 26-jarige speler maakte dit seizoen vier goals en gaf zeven assists: niet slecht voor een defensief profiel in een ploeg uit de kelder van het klassement.

Hij kwam in augustus 2024 over vanop de Kehrweg voor 700.000 euro en veroverde snel een basisplaats in het Jan Breydelstadion, waar hij nog een contract heeft tot 30 juni 2028. Deze zomer kan er echter wel wat bewegen rond hem.

Het profiel van Gary Magnée — beslissend in de aanval en stevig achterin — is gegeerd bij heel wat clubs in onze competitie, en zijn marktwaarde van 1,5 miljoen euro op referentiesite Transfermarkt maakt van hem een relatief goedkope versterking.

Met nog twee jaar contract te gaan is hij nog niet aan de zomer waarop een beslissing over zijn toekomst onvermijdelijk is, maar het is allerminst uitgesloten dat een grotere ploeg dan Cercle Brugge deze zomer in actie schiet. Ter herinnering: Gary Magnée doorliep in zijn jeugd de jeugdopleidingen van KRC Genk en Club Brugge, na een korte passage bij RSC Anderlecht.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Gary Magnée

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot YoniVL YoniVL over Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht' Eldonte Eldonte over 'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge' Green kill Green kill over Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League? The Purple Knight The Purple Knight over Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel Goro Goro over David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen" The Purple Knight The Purple Knight over Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie? VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved