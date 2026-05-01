Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme"
De hymne van de Rode Duivels voor het WK 2026 doet heel wat stof opwaaien. De Belgische voetbalbond heeft rapper Roméo Elvis gekozen, en dat valt niet in de smaak bij Damso, die in 2018 werd opzijgeschoven.

Flashback: in 2018 werd Damso, een van de meest opvallende Belgische rappers, door de Belgische voetbalbond gekozen om het WK-lied van de Rode Duivels te maken. Het nummer "Humains" werd voorgesteld... maar de bond kwam daar uiteindelijk op terug. Reden: het 'sulfureuze' imago van de rapper, die in heel wat andere songs vulgaire en volgens sommigen seksistische uitspraken doet.

De zaak veroorzaakte toen veel ophef. Des te opvallender is het dat de Belgische voetbalbond in 2026 deze keer kiest voor... Roméo Elvis om het nummer te maken dat de Duivels moet begeleiden richting WK. Samen met de Vlaamse artieste Sylvie Kreusch bracht de Brusselse rapper, broer van Angèle, deze week zijn track "Kiss the Grass (Allez Allez)" uit. En dat doet heel wat stof opwaaien.

Waarom? Omdat Roméo Elvis recent betrokken was bij een zware controverse. In 2020 werd hij door een jonge vrouw beschuldigd van seksuele agressie. De artiest nam zijn verantwoordelijkheid en bood zowel privé als publiek zijn excuses aan. Hoewel er geen klacht werd ingediend en er geen veroordeling volgde, kreeg het imago van de broer van Angèle wel een flinke deuk.

Kortom: dat een artiest die daadwerkelijk van seksuele agressie werd beschuldigd (en zich daar ook voor excuseerde) wél wordt gekozen, nadat een 'vermeend misogyn' artiest eerder werd geweigerd, komt niet erg serieus over. Damso ziet er van zijn kant racisme in, zo maakte hij duidelijk op sociale media.

"Over dat volkslied ga ik jullie één ding zeggen, aan jullie 'geracialiseerden'. We zullen sterker moeten worden. Systemisch racisme bestaat, dat weten we. Maar geloven dat het verdwijnt omdat we het eindeloos aanklagen, zou naïef zijn", begint Damso op Instagram. "Het verdwijnt niet, maar het kan wel aan macht inboeten."

"Begrijp dat als wij nergens controle over hebben, we geen gewicht in de schaal leggen. En systemisch racisme werkt ook omdat we in bepaalde sectoren geen enkele invloed hebben", gaat hij verder. "In die zin zeg ik: laten we sterker worden."

"Deze 'hymne' bevestigt alleen maar wat ik al lang dacht: we moeten onze eigen structuren creëren en stap voor stap uit die vaste patronen stappen waarin we nooit kunnen meebeslissen", aldus nog Damso in een vlammende post.

De voorbije dagen was er al veel kritiek op het WK-lied van de Belgen. Het zou aan vuur ontbreken en niet leuk genoeg zijn. De meningen zijn er in ieder geval enorm over verdeeld en het leverde ook al humoristische tussenkomsten op.

Zo gingen ze er ook in De Ideale Wereld mee aan de haal, door zogezegd een aantal van de die hard-supporters het liedje te laten horen en te kijken wat zij er mee kunnen. Die hilarische sketch zet alleen maar extra in de verf dat er werk aan de winkel is om het tot een echt succes te gaan maken.

