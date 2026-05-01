'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

Khvicha Kvaratskhelia is niet het enige fenomeen in zijn familie. Zijn jongere broer Tornike (16) treedt nu al in de voetsporen van zijn grote broer en geldt als een serieuze belofte in het Europese voetbal... en enkele Belgische clubs zouden zijn situatie van dichtbij volgen.

De oudste telg van de familie Kvaratskhelia kent ondertussen iedereen die een klein beetje voetbal volgt heel erg goed. Hij kwam in juli 2022 over naar Napoli vanuit zijn thuisland Georgië en maakt nu furore bij Paris Saint-Germain, dat in januari 2025 80 miljoen euro betaalde om hem binnen te halen.

De man van meer dan 80 miljoen euro .... heeft ook een talentvolle broer

Vorig seizoen won hij met de Parijzenaars de Champions League. "Kavaradona" is opnieuw bezig aan een topjaar: tien goals en vijf assists in veertien Champions League-duels, en elf keer beslissend in vijfentwintig wedstrijden in de Ligue 1.

De 25-jarige is vandaag een van de beste aanvallende spelers ter wereld. En intussen begint in de familie Kvaratskhelia ook zijn 16-jarige broertje Tornike naam te maken. De goede genen maken op die manier furore en dat zou wel eens leuke dingen kunnen opleveren.

Komt het broertje van Khvicha Kvaratskhelia binnenkort naar België?

Ook hij is linksbuiten en speelt voor Dinamo Tbilisi, net zoals Khvicha aan het begin van zijn carrière. Hij steekt er bij de jeugd bovenuit; volgens het account Geo Team, dat het Georgische voetbal op de voet volgt, traint Tornike al enkele weken mee met de eerste ploeg en zou hij snel zijn kans kunnen krijgen.



Volgens onze collega's van Foot Mercato is dat genoeg om al verschillende buitenlandse clubs te prikkelen. In Italië worden Juventus en Napoli genoemd, de club waar Khvicha echt doorbrak bij het grote publiek... net als enkele Belgische ploegen, die anoniem bleven. Een komst van het jonge fenomeen Tornike Kvaratskhelia naar een club uit de Jupiler Pro League lijkt dus niet helemaal uitgesloten...