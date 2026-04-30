OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft het contract van Wout Verlinden verlengd. De 19-jarige verdediger blijft aan boord tot midden 2029. Uitkijken of hij binnenkort ook bij het A-elftal van blauw-zwart zijn kans zal krijgen.

Wout Verlinden verlengt bij Club NXT

Wout Verlinden heeft zijn contract bij Club NXT verlengd tot 2029. Dat laat Club Brugge weten in een officiële mededeling op de website van de club. De Limburger mag zeker dromen van meer.

Hij genoot zijn opleiding bij Lommel SK en KRC Genk vooraleer hij in 2023 arriveerde bij Club Brugge. Het voorbije seizoen liet hij zich meer dan eens zien.

In oktober 2024 maakte hij, toen tegen Zulte Waregem, zijn debuut bij Club NXT in de Challenger Pro League. Sindsdien is de centrale verdediger een vaste waarde geworden.

Doelpunt in de Youth League

Dit seizoen speelde hij 21 keer mee in de Challenger Pro League. Ook in de Youth League was hij een belangrijke pion. Daar verzamelde hij 10 caps en scoorde hij tegen Bayern München.


Bij de Belgische U19 is hij eveneens actief. Daar kwam hij dit seizoen al vijf keer in actie en behoort hij tot de vaste namen van de bondscoach.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Club Brugge NXT
Wout Verlinden

Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

Geert DL Geert DL over 🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen Venom#13 Venom#13 over Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden Meut Meut over WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom" Venom#13 Venom#13 over Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws IXL IXL over Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL Andreas2962 Andreas2962 over Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie? Vital Verheyen Vital Verheyen over Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was" Swakken Swakken over Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen Borak Borak over 📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved