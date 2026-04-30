OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

Club Brugge heeft het contract van Wout Verlinden verlengd. De 19-jarige verdediger blijft aan boord tot midden 2029. Uitkijken of hij binnenkort ook bij het A-elftal van blauw-zwart zijn kans zal krijgen.

Wout Verlinden heeft zijn contract bij Club NXT verlengd tot 2029. Dat laat Club Brugge weten in een officiële mededeling op de website van de club. De Limburger mag zeker dromen van meer.

Hij genoot zijn opleiding bij Lommel SK en KRC Genk vooraleer hij in 2023 arriveerde bij Club Brugge. Het voorbije seizoen liet hij zich meer dan eens zien.

In oktober 2024 maakte hij, toen tegen Zulte Waregem, zijn debuut bij Club NXT in de Challenger Pro League. Sindsdien is de centrale verdediger een vaste waarde geworden.

Doelpunt in de Youth League

Dit seizoen speelde hij 21 keer mee in de Challenger Pro League. Ook in de Youth League was hij een belangrijke pion. Daar verzamelde hij 10 caps en scoorde hij tegen Bayern München.



Bij de Belgische U19 is hij eveneens actief. Daar kwam hij dit seizoen al vijf keer in actie en behoort hij tot de vaste namen van de bondscoach.