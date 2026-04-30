Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

Voormalig acteur Walter Michiels is op 62-jarige leeftijd overleden. Hij koos voor euthanasie na een ongeneeslijke ziekte. De voorbije jaren was hij al getekend door het leven, door een aantal verslavingen en mentale problemen.

Die stonden wel los van zijn reden om nu euthanasie te laten plegen. De gewezen acteur werd zeer populair door zijn rol van Pico Coppens in F.C. De Kampioenen begin de jaren '90. Hoe snel de ster kwam, zo snel taande hij echter ook.

Ondanks de immense populariteit van het personage verdween hij na het vierde seizoen uit de reeks. De VRT had de samenwerking namelijk stopgezet vanwege van zijn gedrag op de set, laat de VRT daarover weten.

Daarna raakte hij gaandeweg aan lager wal. Door verslavingen en mentale problemen kwam hij ook een aantal keren in aanraking met het gerecht. Er werden diverse reportages over hem gemaakt die hem niet altijd in een mooi daglicht neer wisten te zetten.

Mede-acteurs reageren op overlijden van 'Pico Coppens'

"Hij had het talent en was de perfecte man voor de rol van Pico. Je kon er geen betere vinden, dat vonden wij allemaal", aldus Carry Goossens in een bericht tegenover VRT NWS. Herman Verbruggen pikte meteen in: "Hij zat mee in die eerste ploeg van acteurs en mag gerust de credits krijgen voor de populariteit. Hij was ook zo'n goede acteur met heel veel talent."





Een gevoel dat ook leefde bij Marijn Devalck, al zag hij ook dat de gevolgen van het alcoholgebruik voor problemen zorgde: "Met de volledige groep hebben we geprobeerd om op hem in te praten en te zeggen dat hij deze kans niet mocht laten liggen. Vooral Johny Voners zaliger heeft het vaak geprobeerd. Hij geloofde echt in het talent van Walter."

Een heel groot talent

Als Pico Coppens werd hij razend populair bij de Vlaamse televisiekijkers. In de reeks vormde hij een koppel met Doortje Van Hoeck, gespeeld door zijn toenmalige echtgenote Ann Tuts. Ook die relatie liep echter snel stuk.

Op het grote scherm was Walter Michiels in 1989 te zien als matroos in de speelfilm Blueberry Hill. De doorbraak kwam er dus via F.C. De Kampioenen, al had hij op dat moment al les gehad van Dora Van Der Groen - toch wel een icoon in de acteurswereld.

Tussen 1980 en 1988 studeerde Walter Michiels jazz, ballet, podiumkunsten en drama aan Studio Herman Teirlinck en toegepaste kunsten aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, waardoor hij toch wel de nodige scholing had ontvangen.

Deze morgen werd Michiels laatste wens ingewilligd. We willen de familie en vrienden van Walter Michiels - net als iedereen die is aangedaan door dit nieuws - veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijden. Rust zacht, kampioen! En de groeten aan sergeant Xavier Waterslaeghers ...