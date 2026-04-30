Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Lorin Parys staat waarschijnlijk voor een nieuwe stap in zijn carrière. De CEO van de Pro League wordt naar voren geschoven als toekomstig voorzitter van Brussels Airport. Een opvallende combinatie, want zijn huidige functie in het Belgische profvoetbal is al bijzonder veeleisend.

Toch lijkt Parys ervan overtuigd dat beide rollen perfect te combineren vallen. Binnen de Pro League is zijn mogelijke nieuwe mandaat besproken met de raad van bestuur, die zijn plannen heeft goedgekeurd, schrijft HLN. Het idee is niet dat hij een stap terugzet in het voetbal, maar net dat hij zijn netwerk en ervaring kan inzetten in beide werelden.

Contacten ook gebruiken voor de voetbalwereld

Die kruisbestuiving is volgens Parys net een meerwaarde. Als CEO van de Pro League zit hij dagelijks op het snijvlak van sport, media en economie. Een rol bij Brussels Airport zou hem ook dichter bij het bedrijfsleven en de internationale context brengen. In zijn visie kunnen die domeinen elkaar versterken.

Dat Parys meerdere functies combineert, is overigens niets nieuws. Hij zetelt al in de raad van bestuur van European Leagues, is voorzitter van Belgische Brouwers en bestuurder bij de Koning Boudewijnstichting. Voor hem is het net die variatie die zijn werk boeiend houdt.

Toch kritiek op beslissing

Critici stellen zich wel vragen bij die cumul. De rol van CEO van de Pro League vraagt meer dan een voltijdse inzet, zeker in een periode waarin het Belgische voetbal onder druk staat. Denk aan het slepende dossier rond tv-rechten en de discussies over competitiehervormingen. Sommige clubbestuurders vrezen dan ook dat de focus kan verwateren.

Toch wijst niets erop dat Parys gas terugneemt. Integendeel: hij zou zijn agenda net efficiënter willen organiseren. Zo rondt hij binnenkort een bijkomende masteropleiding in sports governance af, waardoor er opnieuw tijd vrijkomt. Die extra ruimte wil hij deels investeren in zijn mogelijke voorzitterschap van Brussels Airport.



Binnen zijn entourage klinkt het dat Parys bewust kiest voor een model waarin hij verschillende verantwoordelijkheden combineert, eerder dan zich tot één domein te beperken.