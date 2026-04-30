Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

Zulte Waregem neemt na dit seizoen afscheid al zeker afscheid van vijf spelers: Jelle Vossen, Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoit Nyssen en Andres Labie. En mogelijk komt daar ook nog doelman Louis Bostyn bij.

Carrière van Louis Bostyn

Louis Bostyn werd op 4 oktober 1993 geboren in Roeselare. Hij is al jaren speler van Zulte Waregem, veel langer dan Jelle Vossen die na dit seizoen moet vertrekken. De keeper doorliep de jeugd bij KSV Roeselare, waar hij ook zijn eerste profminuten maakte in de toenmalige Tweede Klasse.

In 2014 verhuisde hij naar Zulte Waregem, waar hij jarenlang fungeerde als betrouwbare doublure én periodes kende als vaste nummer één. Zijn doorbraak volgde in het seizoen 2020-2021, waarin hij 28 competitiewedstrijden speelde in de Jupiler Pro League en meerdere clean sheets noteerde.

In de jaren nadien wisselde hij tussen basis en bank, afhankelijk van trainerswissels en concurrentie. Bostyn stond bekend om zijn reflexen, rust aan de bal en zijn rol als ervaren figuur binnen een vaak jonge Essevee-kern.

Niet gespeeld dit seizoen

In het huidige seizoen kwam Louis Bostyn niet in actie in de Jupiler Pro League en zat hij 30 keer op de bank. Zijn enige optreden was in de Croky Cup, waar hij 90 minuten speelde. Daarmee blijft zijn rol dit seizoen beperkt tot ervaren back-up binnen de selectie.

Opvallend is wel dat hij Europees speelde. In het seizoen 2017-2018 kwam hij vier wedstrijden in de UEFA Europa League, goed voor 360 minuten, in actie. Doorheen zijn carrière verzamelde hij volgens Transfermarkt meer dan 8.900 officiële speelminuten voor Zulte Waregem, verspreid over alle competities.





Mag hij aan boord blijven?

“In zijn rol als tweede keeper kunnen we alleen maar positief zijn. Er is niks aan te merken op zijn attitude”, vertelt sportief directeur Niels Leroy aan de Krant van West-Vlaanderen. “Richting het einde van het seizoen gaan we de definitieve analyse afronden.”

De politiek van Essevee is de voorbije tijd grondig geëvolueerd. “Louis verlengen is zeker een optie. Langdurige contracten geven we niet meer, dat is zo in onze policy. We evalueren Bostyn seizoen per seizoen, ik denk dat dat logisch is”, besluit Leroy.