Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Johan Walckiers
Royale Union Saint-Gilloise maakt zich op voor opnieuw een Europees avontuur, maar één vraag blijft terugkeren: in welk stadion zal het zijn thuiswedstrijden afwerken? De Brusselaars hebben inmiddels een oplossing vastgelegd, al is het laatste woord daarover nog niet gezegd.

De club kreeg onlangs officieel haar Europese licentie en is door haar sterke prestaties in de competitie nu al zeker van Europees voetbal. Met een toppositie in de Champions’ Play-offs lonkt zelfs deelname aan de Champions League, wat de belangen alleen maar groter maakt.

Koning Boudewijnstadion voorlopig puur administratief

Omdat het eigen Joseph Marienstadion niet voldoet aan de UEFA-normen (categorie 4), moet Union opnieuw uitwijken. In het licentiedossier werd het Koning Boudewijnstadion aangeduid als thuisbasis. Daarmee heeft de club een zekerheid ingebouwd om aan alle voorwaarden te voldoen.

Toch is dat niet noodzakelijk de definitieve keuze, weet Sudinfo. Binnen de club wordt benadrukt dat dit vooral een administratieve stap is. Om een licentie te krijgen, moet er tijdig een stadion opgegeven worden, maar dat betekent niet dat er later geen wijzigingen meer mogelijk zijn.

Terug naar het Lotto Park?

Een terugkeer naar het nationale stadion roept bovendien gemengde gevoelens op. Tijdens eerdere Europese campagnes bleef de opkomst onder de verwachtingen en was er kritiek op de staat van het veld. Daardoor kijkt Union ook naar alternatieven die beter aansluiten bij de club en haar supporters.

Een van de pistes leidt opnieuw naar Lotto Park, waar Union eerder al Europese wedstrijden speelde. Dat stadion is compacter en makkelijker bereikbaar, wat het aantrekkelijk maakt voor de achterban. Al valt af te wachten of Anderlecht akkoord gaat en of de buur ook Europees zal spelen. Ook andere Belgische stadions die aan de UEFA-eisen voldoen, blijven een optie.

Lees ook... Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Intussen onderstreept dit dossier nogmaals de nood aan een eigen modern stadion. Union werkt al jaren aan plannen voor een nieuwe arena op de Bempt-site in Vorst. Recent werd een belangrijk obstakel weggewerkt toen de Brusselse regering een beroep tegen het project verwierp.

Toch is de kous daarmee nog niet af. Er kunnen nog juridische procedures volgen en de bouwvergunning is nog niet definitief rond. Als alles volgens plan verloopt, hoopt de club tegen het najaar duidelijkheid te krijgen over het dossier.

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

11:40
1
Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

12:20
Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

12:00
Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

10:45
1
En nu 15 op 15? Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen Opinie

10:15
4
Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

11:20
Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

11:00
Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

10:30
🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

10:00
1
Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

09:45
1
Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde

09:15
1
Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

09:00
Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

08:10
"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

08:40
3
Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

17:20
Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

08:20
7
Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

08:00
3
Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

07:40
5
Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

22:30
4
Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

07:20
10
Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

07:00
8
Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

23:30
3
"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

06:30
Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

21:40
14
Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

18:20
4
Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen" Interview

20:40
2
Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

23:00
11
Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

22:00
12
Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

21:00
1
De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

17:00
1
Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

21:20
Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

19:00
Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

20:00
6
Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

20:20
🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

28/04
19
Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

19:40
2

