Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar...

Royale Union Saint-Gilloise maakt zich op voor opnieuw een Europees avontuur, maar één vraag blijft terugkeren: in welk stadion zal het zijn thuiswedstrijden afwerken? De Brusselaars hebben inmiddels een oplossing vastgelegd, al is het laatste woord daarover nog niet gezegd.

De club kreeg onlangs officieel haar Europese licentie en is door haar sterke prestaties in de competitie nu al zeker van Europees voetbal. Met een toppositie in de Champions’ Play-offs lonkt zelfs deelname aan de Champions League, wat de belangen alleen maar groter maakt.

Koning Boudewijnstadion voorlopig puur administratief

Omdat het eigen Joseph Marienstadion niet voldoet aan de UEFA-normen (categorie 4), moet Union opnieuw uitwijken. In het licentiedossier werd het Koning Boudewijnstadion aangeduid als thuisbasis. Daarmee heeft de club een zekerheid ingebouwd om aan alle voorwaarden te voldoen.

Toch is dat niet noodzakelijk de definitieve keuze, weet Sudinfo. Binnen de club wordt benadrukt dat dit vooral een administratieve stap is. Om een licentie te krijgen, moet er tijdig een stadion opgegeven worden, maar dat betekent niet dat er later geen wijzigingen meer mogelijk zijn.

Terug naar het Lotto Park?

Een terugkeer naar het nationale stadion roept bovendien gemengde gevoelens op. Tijdens eerdere Europese campagnes bleef de opkomst onder de verwachtingen en was er kritiek op de staat van het veld. Daardoor kijkt Union ook naar alternatieven die beter aansluiten bij de club en haar supporters.

Een van de pistes leidt opnieuw naar Lotto Park, waar Union eerder al Europese wedstrijden speelde. Dat stadion is compacter en makkelijker bereikbaar, wat het aantrekkelijk maakt voor de achterban. Al valt af te wachten of Anderlecht akkoord gaat en of de buur ook Europees zal spelen. Ook andere Belgische stadions die aan de UEFA-eisen voldoen, blijven een optie.



Intussen onderstreept dit dossier nogmaals de nood aan een eigen modern stadion. Union werkt al jaren aan plannen voor een nieuwe arena op de Bempt-site in Vorst. Recent werd een belangrijk obstakel weggewerkt toen de Brusselse regering een beroep tegen het project verwierp.

Toch is de kous daarmee nog niet af. Er kunnen nog juridische procedures volgen en de bouwvergunning is nog niet definitief rond. Als alles volgens plan verloopt, hoopt de club tegen het najaar duidelijkheid te krijgen over het dossier.