Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Het buitenlandse avontuur van Arthur Vermeeren blijft voorlopig een hobbelig parcours. Na passages bij Atlético Madrid en RB Leipzig lijkt ook zijn periode bij Marseille geen vervolg te krijgen. De Franse topclub heeft namelijk beslist om de aankoopoptie in zijn huurcontract niet te lichten.

Daarmee komt er opnieuw een abrupt einde aan een volgend hoofdstuk in de carrière van de 21-jarige middenvelder. Marseille had de mogelijkheid om Vermeeren definitief over te nemen van Leipzig, maar volgens berichten uit zijn entourage zal die optie niet benut worden. De club ziet blijkbaar onvoldoende redenen om verder te investeren in de jonge Belg.

Buitenlands avontuur nog geen succes voor Vermeeren

Vermeeren trok in 2024 weg bij Royal Antwerp FC, waar hij doorbrak als een van de grootste talenten van zijn generatie. Zijn overstap naar Atlético Madrid moest de definitieve doorbraak op het hoogste niveau worden, maar in Spanje slaagde hij er niet in om een vaste plaats af te dwingen.

Een uitleenbeurt aan Leipzig – die uiteindelijk uitmondde in een verplichte aankoop – bracht evenmin de verhoopte ommekeer. Ook in de Bundesliga bleef speeltijd schaars, waardoor een nieuwe uitleenbeurt aan Marseille volgde. Maar ook daar kon Vermeeren zich niet voldoende in de kijker spelen om een langer verblijf af te dwingen.

Volgende topclub voor Vermeeren?

Zijn contract bij Leipzig loopt nog tot de zomer van 2029, maar het is allesbehalve zeker dat de Duitse club nog toekomstplannen heeft met hem. De komende maanden worden dan ook cruciaal voor zijn verdere carrière, want Vermeeren lijkt vooral nood te hebben aan stabiliteit en vertrouwen. Zijn kansen op het WK zijn ook al zo goed als onbestaande geworden.


Interesse is er in elk geval nog voldoende. Volgens verschillende bronnen zouden onder meer Inter Milan en Tottenham Hotspur zijn situatie nauwlettend volgen. Voor Vermeeren wordt het komende transferwindow dus opnieuw een belangrijk kruispunt. Of moet hij een stapje terug zetten om straks er twee vooruit te kunnen zetten? Aan zijn talent wordt immers niet getwijfeld.

Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

07:40
Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

