Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Sportief manager Essevee geeft de enige echte reden waarom Vossen niet meer speelde
Zulte Waregem speelde dit seizoen weer in de Jupiler Pro League. Met dank aan Jelle Vossen die zijn ploeg vorig seizoen aan de titel hielp. Maar dit seizoen kwam hij slechts sporadisch in actie, tot ongenoegen van de fans.

Zulte Waregem neemt na dit seizoen afscheid van maar liefst zes spelers: Jelle Vossen, Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoit Nyssen en Andres Labie. Sportief manager van Zulte Waregem Niels Leroy noemt het telkens een beslissing in functie van speler en club.

Voor Jelle Vossen is er geen plaats meer. Hij werkte in totaal 177 wedstrijden voor Essevee af en scoorde 68 doelpunten. “Het palmares van Jelle spreekt voor zich”, zegt Leroy in de Krant van West-Vlaanderen. “Je kan daar als club en als mens alleen maar respect voor opbrengen.”

Volgens Leroy wil de club op een mooie manier afscheid nemen, al is er wel een stevige smet op de samenwerking gekomen omdat Vossen haast niet meer mocht spelen in dit eerste seizoen terug op het hoogste niveau.

Daar heeft Leroy een uitleg voor. “Doordat we een ander soort voetbal zijn gaan spelen, is er gekozen voor een ander profiel in de spits. Daardoor kwam Jelle tot heel weinig speelminuten”, klinkt het.

Tot stevige tegenzin van Vossen zelf. Leroy beseft dan ook dat een verdere samenwerking geen zin meer heeft. “We hopen bij het afscheid dit moeilijke jaar even naar de achtergrond te schuiven en hetgeen ervoor gebeurd is te benadrukken”, gaat hij verder.

Vossen wil volgend seizoen hoe dan ook nog voetballen. “Wij kunnen hem op vandaag niet 100 procent verzekeren van meer speelminuten”, besluit Leroy. En dus is het moment om te vertrekken gekomen voor Vossen.

