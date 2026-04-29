"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

Domenico Tedesco werd afgelopen maandag aan de deur gezet als coach van Fenerbahçe SK. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels reageert voor het eerst op zijn ontslag. "Nee, ik kan die beslissing niét begrijpen."

De zware 3-0-nederlaag tegen Galatasaray SK én het feit dat de titel weg is had héél zware gevolgen voor Domenico Tedesco. De coach werd maandag ontslag bij Fenerbahçe SK.

Tedesco heeft inmiddels gereageerd op zijn ontslag bij de Turkse topclub. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels kan de beslissing van het clubbestuur niét begrijpen.

Ik word ontslagen na de tweede nederlaag van het seizoen. En dan moet je weten dat we onlangs hebben gepraat over een contractverlenging

"Ik word ontslagen na de tweede nederlaag van het seizoen", zucht Tedesco in de Duitse media. "En dan moet je weten dat we onlangs hebben gepraat over een contractverlenging."

Het kenmerkt de wispelturigheid van het Turkse voetbal. "Bij mijn aanstelling sprak Fenerbahçe nog uit dat ze het anders gingen aanpakken dan in het verleden."

Duurzaam bouwen?

"Het was de bedoeling om op een duurzame manier te bouwen aan een ploeg", legt Tedesco uit. "Is dit duurzaam bouwen? Het toont aan hoe snel het kan gaan in het hedendaagse voetbal."



Het rapport van Tedesco oogt nochtans niet slecht. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels stond 45 wedstrijden aan het roer bij Fener. Hij pakte gemiddeld twee punten per wedstrijd.

