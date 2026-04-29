"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Domenico Tedesco werd afgelopen maandag aan de deur gezet als coach van Fenerbahçe SK. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels reageert voor het eerst op zijn ontslag. "Nee, ik kan die beslissing niét begrijpen."

De zware 3-0-nederlaag tegen Galatasaray SK én het feit dat de titel weg is had héél zware gevolgen voor Domenico Tedesco. De coach werd maandag ontslag bij Fenerbahçe SK.

Tedesco heeft inmiddels gereageerd op zijn ontslag bij de Turkse topclub. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels kan de beslissing van het clubbestuur niét begrijpen.

"Ik word ontslagen na de tweede nederlaag van het seizoen", zucht Tedesco in de Duitse media. "En dan moet je weten dat we onlangs hebben gepraat over een contractverlenging."

Het kenmerkt de wispelturigheid van het Turkse voetbal. "Bij mijn aanstelling sprak Fenerbahçe nog uit dat ze het anders gingen aanpakken dan in het verleden."

Duurzaam bouwen?

"Het was de bedoeling om op een duurzame manier te bouwen aan een ploeg", legt Tedesco uit. "Is dit duurzaam bouwen? Het toont aan hoe snel het kan gaan in het hedendaagse voetbal."

Het rapport van Tedesco oogt nochtans niet slecht. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels stond 45 wedstrijden aan het roer bij Fener. Hij pakte gemiddeld twee punten per wedstrijd.

Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen"

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel!

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

Süper Lig

 Speeldag 31
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 4-0 Kasimpasa Kasimpasa
Eyüpspor Eyüpspor 3-0 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Kayserispor Kayserispor 2-0 Rizespor Rizespor
Göztepe Göztepe 2-0 Antalyaspor Antalyaspor
Genclerbirligi Genclerbirligi 1-0 Kocaelispor Kocaelispor
Galatasaray Galatasaray 3-0 Fenerbahçe Fenerbahçe
Alanyaspor Alanyaspor 2-3 Samsunspor Samsunspor
Besiktas Besiktas 0-0 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Konyaspor Konyaspor 2-1 Trabzonspor Trabzonspor

